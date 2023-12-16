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香江觀察／騙案擊港人痛點 入境處長也敢騙

香港特派員 李春
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港電信詐騙，不僅案發頻繁，還花樣百出，最新一種騙案，是擊中港人怕沒有出入境自由的痛點，聲稱即日限制出入境自由，港人上鉤。香港的入境處長說，他都收到要限制他出入境自由的電話。

香港騙案中，主要是冒充強力（執法）部門，過去是冒充內地公安，其後是冒充香港警察、海關關員，最新登上被冒充大熱的部門，是香港入境事務處，花樣不多，都是一段預錄音訊，說「入境事務處通知，今日開始限制你出入境，查詢原因請按9字」。十個香港人至少八個怕沒了出入境自由，但一按那9字，就會跳出以粵語或普通話講的「我是入境處人員」，然後不外是重罪出現，要人講個人資料、銀行密碼之類。

香港入境處現任處長郭俊峯，被稱為「偽證實家」，說他對識別假簽證假護照之類有一套，然而他說自己也接到冒充入境處的電話，說即日要限制他出入境。郭俊峯當時表露身分說，我是入境處處長，你知不知假冒公職人員是嚴重罪行，後果很嚴重，對方立即掛線。

香港入境處說，一直十分關注騙徒訛稱入境處人員致電市民的電話騙案，特別說明入境處不會以預錄語音形式致電市民，不會將電話轉駁至其他本地及境外機關並要求接聽人提供個人資料。入境處最新拍短片，講述騙徒的騙術，郭俊峯現身說法，講自己接騙徒電話的經驗。

除了以出入境自由來威脅騙人，其他騙案也五花八門。香港警方15日公布兩個數字，是上月底至本月14日打擊騙案和科技罪案的成果，破案800多宗，拘捕1200多人，有2800多名受害者損失金額21億港元（約2.68億美元）。主要牽涉網上求職、投資、網購和電話騙案。按香港警方網絡安全及科技罪案調查科的說法，香港現在有針對通訊軟件WhatsApp帳戶的騎劫案，警方已採取行動，13日成功瓦解一個本地犯罪集團，拘捕了12人。

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