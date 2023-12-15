首見 港中大副校長吳樹培遭無預警解雇 港媒：下一步恐處理校長

香港中大副校長吳樹培被無預警解雇，引起輿論關注。（取材自香港中文大學官網）

香港 中文大學副校長兼秘書長吳樹培，遭校方無預警解雇，資深教育界人士稱這是前所未見的作法。校方提到吳樹培有曾繞過校董會制定校董會議程，及參與反對中大校董會改組連署的過往，也有質疑是因吳樹培曾經支持抗爭（反送中 ）學生，而遭到清算。

據香港中大官網13日消息，中大校董會對他能夠或願意以符合良好管治原則的方式去支持校董會的工作，已失去信心。校董會13日通過決議，根據吳樹培的聘用合約條款，以現金代替通知期終止他與中文大學的雇傭關係，立即生效。

吳樹培相關爭議由來已久，港媒援引中大校董會主席查逸超說法，包含吳曾繞過校董會主席，在其未知情或未同意下，制訂校董會議程，以及連署反對「2023年香港中文大學（修訂）條例草案」等。查逸超以做公務員為例，強調「要政治上中立，作為大學高層管理人員，尤其是支持校董會的重要人士，秘書長的原則一定要中立。」

此外，在香港2019年反修例（反送中）事件中，面對建制派立法會議員質疑中大管理層縱容學生暴力，吳樹培曾稱對大學被汙名化感到憤怒及心痛，他不認同大學縱容學生，學生違法仍會作出行動。

香港01援引中大前資深校董說法指出，「即時解雇大學高層的作法前所未見」，按慣例會成立委員會獨立調查，以決定其行為是否符合「好的因由」，並向校董會交報告，視乎個案而定，需時兩至三個月或半年不等。當事人亦有權就最終結果作出上訴。該名校董認為，這次解雇過程十分倉卒，亦欠缺透明度。

此次解雇事件後，港媒指出，吳樹培手握行政大權，是中大校長段崇智「左右手」，校董會向其開刀是「斷段崇智右臂」。文章強調，中大風波源於段崇智在反修例風波期間的言行，加之中大管治表現受人詬病，去年擅自更改校徽的鬧劇，「顯示管理層慣於自作主張，跳過校董會作重大決定」。校董會此番「解決」吳樹培後，未來必定跟進校徽事件，下一步恐處理他。

香港教育局 局長蔡若蓮13日下午回應此事稱，已知悉及尊重中大校董會決議，並表示學校的人事、財務都在學校自主範疇中，鼓勵學校按機制自主處理。