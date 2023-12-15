科技治劣行 每車裝智能系統 澳門「黑的」近絕跡

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 立法會昨日三讀通過的士違例記分制條例草案，濫收車資、拒載等「黑的」行為最高扣十分，9個月後生效，兩年內扣滿15分停牌3個月。然而，扣分制治標不治本，仍未能解決舉證和執法困難的問題。

香港文匯報報導，澳門 早年「黑的」問題比香港現在更猖獗，但當地借助科技和推出「新的士法」後，有關檢控個案大減，一度錄得零檢控。記者日前赴澳門「取經」，發現當地新法規定每輛的士均須安裝車載智能終端系統，行車日誌、軌跡、交通信息等紀錄上傳到運輸部門伺服器內，司機與乘客一舉一動無所遁形。當有舉報或發生刑事案件時，執法人員才能獲授權查閱紀錄，保障私隱，根治行業劣行。

據報導，澳門當地的士較香港的士更自動化，最明顯是咪錶除了顯示里數和車資，還有一欄顯示行李費等附加費，都是全自動計算。車廂內還有一個錄影系統，並貼上告示指系統正在錄影。到達目的地後，咪錶顯示總車資，乘客可選用多種電子支付找數。

報導稱，該套系統的供應商「新利達資訊科技（澳門）有限公司」董事總經理魏子傑表示，澳門的士車載終端系統（俗稱「車載機」）於2020年12月正式推行，這是2019年「新的士法」生效後，法例強制規定全澳所有營運的士車輛必須安裝的，安裝費由政府資助，車主繳交5000元（澳門幣，下同，約621.82美元）按金，之後每月繳交300元租金 ，政府也每月支付150元營運津貼。

報導指出，「車載機」也是智能計價咪錶，魏子傑表示，任何人（包括司機或第三方）都無法更改跳字快慢，避免非法改動咪錶，而附加費全部在熒幕上以中文選項顯示，「例如由澳門國際機場上車，兩件行李，附加費總共幾多？系統已按政府規定設定好相關價格，司機只需選擇相關附加費項目和數量，就會自動計算車資總價。」

澳門自2019年「新的士法」實施後，2020年交通事務局一度錄得零違規紀錄，治安警察局只錄得不足150宗。2020年底「車載機」全面啟用後，翌年全年違規個案更不足100宗。