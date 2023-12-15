「斬首習近平李家超」 港男發帖被判囚半年

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 一名五旬男子以5個社交媒體帳號發布自製的音樂錄像，稱「斬首」國家主席習近平 和特首李家超，昨在西九龍裁判法院承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，遭判刑六個月。

明報報導，被告區健威（現年58歲，報稱無業）初犯，曾任職技工。辯方求情稱，被告發帖內容重複，未能引起他人興趣，回應「少得可憐」，帳號分別有4至284個朋友。辯方強調，錄像有被告容貌，因為他教育水平不高、對法律一知半解，非政治狂熱分子，且無證據顯示帖文造成嚴重影響。被告另在求情信稱今後會循規蹈矩。

報導稱，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德指出，被告半年間發布280則帖文，異常頻繁；被告自製錄像並配上歌曲，明顯希望廣傳，雖然所得回應不多，但其理念頑固，不但主張分裂國家，更渲染暴力、揚言殺害官員及家人，以9個月為量刑起點，因認罪減刑三分之一。

報導指出，根據案情，被告今年4月19日至10月16日利用3個facebook及兩個「X」（前稱Twitter）帳號發布280個煽動帖文，他以歌曲《願榮光歸香港》及具煽動性言論的照片製作11個音樂錄像，另有帖文用其他歌曲製成錄像，加插照片及自拍讀出煽動言論等。

據報導，案情又指，被告以暴力威嚇中央及香港官員，在逾200個帖文稱「斬首」或「刺殺」習近平、「斬首」李家超，並談及其家人；有帖文提到「香港最堅實精神病患白卡 者 李家超」、「鄧炳強 保安局局長 現代賣港賊」，形容國安法無法無天，並引述「光時」口號宣揚港獨。警方網上巡邏後在被告住所附近拘捕他，被告承認用手機製作錄像、意圖反共，他知道發帖涉違反國安法。