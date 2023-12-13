遭清算？香港中大副校長吳樹培被校方「即時解雇」

香港中大副校長吳樹培被無預警解雇，引起輿論關注，圖為吳樹培11月13日出席中大圖書館舉行的「張有興先生珍貴藏品捐贈儀式。（取材自香港中文大學官網）

香港 中文大學副校長兼秘書長吳樹培，驚傳遭到校方無預警解雇，這是前所未見的作法。校方提到吳樹培有曾繞過校董會制定校董會議程，及參與反對中大校董會改組聯署的過往，也有質疑是因為吳樹培曾經支持抗爭學生，因而遭到清算。

根據香港中大官網13日消息，指出鑒於吳樹培近月因應大學校董事會的一些重要事項的行為舉措，大學校董會對他能夠或願意以符合良好管治原則的方式去支持校董會的工作，已失去信心。校董會13日通過決議，根據吳樹培的聘用合約條款，以現金代替通知期終止他與中文大學的僱傭關係，立即生效。

吳樹培相關爭議由來已久，港媒援引中大校董會主席查逸超說法，包含吳曾繞過校董會主席，在其未知情或未同意下，制訂校董會議程，以及聯署反對「2023年香港中文大學（修訂）條例草案」，該草案11月1日已經在香港立法會通過，規定改組中大校董會，直至組成人數為34人，校外及校內成員比例為23：11。目前中大校董會成員不到20人，以校外成員居絕大多數。

查逸超以做公務員為例，強調「要政治上中立，作為大學高層管理人員，尤其是支持校董會的重要人士，秘書長的原則一定要中立。」

此外在香港2019年反修例事件中，面對建置派立法會議員質疑香港中大管理層縱容學生暴力，吳樹培曾稱對大學被汙名化感到憤怒及心痛，對於中大有丟擲汽油彈的二號橋事件，他表示事件令校園失守是慘痛經驗，他不認同大學縱容學生，學生違法仍會作出行動。

而香港教育局 局長蔡若蓮13日下午回應此事稱，已知悉及尊重中大校董會決議，並表示學校的人事、財務都在學校自主範疇中，鼓勵學校按機制自主處理。

而港媒香港01則援引中大前資深校董說法指出，「即時解僱大學高層的做法前所未見」，按慣例會成立委員會獨立調查，以決定其行為是否符合「好的因由」，並向校董會交報告，視乎個案而定，需時兩至三個月或半年不等。當事人亦有權就最終結果作出上訴。該名校董認為，這次解僱過程十分倉卒，亦欠缺透明度。

此次解雇事件後，據報導，吳樹培手握行政大權，是中大校長段崇智「左右手」，校董會向其開刀是「斷段崇智右臂」。文章強調，中大風波源於段崇智在反修例風波期間的言行，加之中大管治表現受人詬病，去年擅自更改校徽的鬧劇，「顯示管理層慣於自作主張，跳過校董會作重大決定」。校董會此番「解決」吳樹培後，未來必定跟進校徽事件。

根據香港中大官網，吳樹培具有英國鄧迪大學及倫敦大學數學、哲學及神學學位，2007年加入中大，2008年擔任教務長，2011年起任秘書長，2017年開始兼任行政副校長。

吳樹培先前在中大管理多個行政部門，包括校園發展處、物業管理處、財務處、人力資源處、內部審核處、保安及交通事務處、社會責任及可持續發展處，以及大學秘書處等，也處理傳訊與對外事務。