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鄒幸彤獲法德頒人權獎 港府斥不尊重法治

香港新聞組／香港14日電
前香港支聯會副主席鄒幸彤，獲法國及德國政府頒授今年的「法德人權及法治獎」，港府表示不滿。（路透資料照片）
前香港支聯會副主席鄒幸彤，獲法國及德國政府頒授今年的「法德人權及法治獎」，港府表示不滿。（路透資料照片）

香港支聯會副主席鄒幸彤獲法國及德國外交部頒授今年的「法德人權及法治獎」，港府對此表示強烈不滿和反對，指鄒幸彤被控涉嫌干犯香港國安法，顯然與尊重法治精神背道而馳。

中央社引述網上資料顯示，2021年12月，鄒幸彤也曾獲得中國民主教育基金會（Chinese Democracy Education Foundation, CDEF）頒發第35屆傑出民主人士獎，同年又獲得獨立中文筆會林昭紀念獎。

今年5月，她又獲得南韓人權組織「光州5•18紀念基金會」頒發年度人權獎，其後又獲得歐洲律師協會委員會頒發年度人權獎，如今又獲法國和德國外交部頒發「人權和法治獎」

港府說，鄒幸彤被控煽動顛覆國家政權罪，案件已交付高等法院原訟法庭並等候審訊，有關案件的司法程序仍在進行中，但法國和德國外交部以人權和法治之名頒獎給鄒幸彤，顯然與尊重法治精神背道而馳。

港府要求法、德兩國恪守國際法和國際關係基本準則，立刻停止干預香港事務。

在「反送中」運動之後，鄒幸彤因為參與非法集結、煽惑他人非法集結及煽動顛覆國家政權等罪名先後被捕，部分案件已審結及判刑，部分則仍在上訴或排期審訊中，鄒幸彤至今仍被扣押在獄中。

港府 香港 德國

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