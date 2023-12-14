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香港海洋公園收入增54%賺逾億 虧損8年終止血

香港新聞組／香港14日電
香港海洋公園13日公布2022/23年度業績報告，該園錄得1.185億元港幣盈餘，是8個財政年度來首次錄得盈餘。（中通社）
香港海洋公園13日公布2022/23年度業績報告，該園錄得1.185億元港幣盈餘，是8個財政年度來首次錄得盈餘。（中通社）

隨著社會全面復常，各旅遊景點的入場人次大幅回升，近年連年虧蝕的海洋公園報捷轉虧為盈。根據海洋公園昨日公布2022/23年度業績報告顯示，該園錄得1.185億元（港幣，下同，約1517萬美元）盈餘，若撇除2020年獲港府30億元補助金，是8個財政年度以來首次錄得盈餘。

大公、文匯報報導，期內該園及水上樂園的本地和海外訪客大升逾45%，總入場人次達240萬，收入按年增54%，由5.45億元增至8.39億元，人均消費則較去年同期增加6%。

海洋公園業績報告（截至今年6月30日）指出，自從今年首季香港全面通關後，入境旅客逐步恢復，憑藉創造全新收入來源的策略見效，加上以保育及教育為主軸的獨特訪客體驗，令該園和水上樂園的業務重拾升軌，而且收入的增長超越客流量，相比去年同期增54%，達5.45億元。

海洋公園續指，各項業務領域均見好轉，相比2021/22年財政年度，門票、商品、餐飲及園內消費，分別升57%、55%、39%及63%。截至今年6月30日，銀行結餘和持有現金，較去年同期增加28%，至16.8億元。

資料顯示，公司在截至去年6月底年度，淨虧損達18.157億元，當時主因是為物業、機器及設備和使用權資產作出減值虧損17.65億元，以及為物業、機器及設備折舊及撇銷和使用權資產折舊5.14億元所致。

翻查海洋公園疫情期間的財政年度業績，2020/21年度、2021/22年度均錄得虧損，兩年度合共逾18億元。港府曾在2020年5月撥款54億元，資助海洋公園一年營運，當中逾30億港元償還商業貸款

海洋公園於近年積極改革求變，希望扭轉虧損劣勢，包括在2021年底推出升級版「森度遊」活動，讓瑜伽愛好者參加「森動瑜伽」，在公園內的特色瑜伽場地如夢幻水都人工湖和海洋奇觀舒展筋骨，並加入瑜伽輪、倒立瑜伽及後彎瑜伽等供選擇；其次又設計「秘行南朗山」，參加者由專業導賞員帶領登上南朗山，沿途飽覽南中國海的無敵海景，亦可與穿梭的纜車盡情打卡。另推出期間限定「瑜伽星夜高峰Glamping」，提供帳篷在園內露營，並安排觀賞日出、海獅見面會、夜遊「南極奇觀」、與動物大使見面等節目，收費雖高達5000多元，但預約近爆滿。

港府 貸款 疫情

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