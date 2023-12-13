香港跨年倒數煙花歷年最大 橫跨中環、銅鑼灣

會展外牆的巨型倒數時鐘會顯示「2024」，為跨年煙花音樂匯演揭幕。（香港旅發局模擬圖片）

星光閃閃的聖誕樹、五光十色的燈飾，近日晚上聖誕裝飾陸續出現在大家身邊。接近年尾，香港 聖誕氣氛越漸濃厚，旅遊發展局今年在除夕夜的重頭戲「跨年倒數」煙花音樂匯演，將橫跨中環至銅鑼灣一帶，闊度達1300米，歷時12分鐘；晚上11時後，每15分鐘發放四色「許願流星」煙火，成為香港歷年最大規模的除夕煙花匯演。

大公報報導，有酒店業界人士認為，一系列活動對內地旅客有一定吸引力，預計聖誕、除夕夜的酒店入住率有望接近八至九成，而且香港聖誕氣氛濃厚，估計港人仍會留港活動消費，對香港旅遊發展前景仍有信心。

香港舉辦多項聖誕活動，位於西九文化區海濱的聖誕小鎮，巨型聖誕樹矗立於小鎮中央；周末聖誕維港海上綻放絢麗多彩的煙火；以及歷年規模最大、歷時最長、面積最大的「香港跨年倒數」盛會，維港上空上演長約12分鐘璀璨奪目的煙花音樂匯演。

旅發局表示，屆時五艘躉船同時發放煙花，以四季為調，形容是帶領觀眾走過冬、春、夏、秋，周元復始。從銀白皚皚的冬季雪花，到豐富多彩的活力盛夏，帶來一場色彩斑斕、極具層次的視覺盛宴。

除了煙花外，三座香港島地標建築樓頂亦會於除夕晚11點後，每15分鐘發放四色「許願流星」煙火，除夕煙花音樂匯演將透過本地免費電視台、旅發局網站及社交平台作全程直播。

香港酒店業協會執行委員陳覺威昨表示，隨着香港疫後全面恢復，香港聖誕及除夕夜的酒店及餐飲的預訂率不俗，預計酒店入住率接近八至九成，而酒店房價 已回復到疫前2018年的80%水平，「維港周邊酒店就一定訂滿」。餐飲預訂的反應亦較預期好，現時整體預訂接近七成，他又認為旅發局舉辦煙花、聖誕小鎮等活動有助推動香港旅遊業。