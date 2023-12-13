深圳搶港客 「即買即退稅」變相打9折

香港示意圖。(圖：shutterstock)

10月過境深圳遊玩的港人有535萬人次，消費額36億元（人民幣，下同，約5億美元），按人次計平均消費約673元。廣東深圳趁著港人熱中到當地玩樂的熱潮，再推措施吸引港人北上，11日起於羅湖區萬象城的23間商店試行境外旅客購物離境「即買即退」的退稅 優惠，包括一些國際知名消費品牌。

深圳新聞網報導，這是繼北京、上海、廣州、杭州、成都之後，另一試行的城市。

11日起，深圳試行境外旅客購物離境退稅的「即買即退」便利措施，報導舉例，一名來自白俄羅斯 的男子昨天在萬象城購買了價值人民幣1萬6200元（人民幣，下同，約2257美元）的提包，在新退稅措施之下，他現場拿回了1458元的退稅款，亦即變相打了大約9折。

報導表示，相比傳統在離境口岸辦理退稅的方式，「即買即退」的優勢是境外旅客在試點商店購物後，可以當場領取退稅款，更便於二次消費。

據內地媒體引述數據，10月到深圳遊玩人次535萬，日均約17.3萬。香港 今年10月的零售業總銷貨價值臨時估計為338億元，其中電器及其他未分類耐用消費品按年下跌12.5%，超級市場貨品下跌5.8%。港人北上深圳的消費金額，相等同期香港消費額一成多。

報導引述深圳市稅務局第二稅務分局局長戴文忠說，同一旅客同一日在同一試點商店購物的上限為11萬元，將最大程度地滿足境外旅客，尤其是香港旅客的需求。