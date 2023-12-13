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「最美周芷若」周海媚57歲病逝 鑲白旗格格家世顯赫

香港新聞組／香港13日電
周海媚在《倚天屠龍記》飾演周芷若深植人心，她的工作室今晚證實她病逝，配上她微笑捧著向日葵的美照，讓人心疼不捨。（取材自微博）
周海媚在《倚天屠龍記》飾演周芷若深植人心，她的工作室今晚證實她病逝，配上她微笑捧著向日葵的美照，讓人心疼不捨。（取材自微博）

有「最美周芷若」之稱的57歲香港女星周海媚，11日在微博上突然被傳離世消息，工作人員皆拒絕回應，等了1天，昨晚她的工作室終於發出聲明：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」證實噩耗。

周海媚曾被封為「最美周芷若」。（取材自微博）
周海媚曾被封為「最美周芷若」。（取材自微博）

周海媚6日才剛過57歲生日，她在微博許下3個願望：「願大家健康、平安、喜樂」，怎料如今卻傳出噩耗，震驚無數粉絲。

內地知名博主先前透露，周海媚是在北京的家中發生意外，工作人員發現後，連忙將人送往醫院搶救，但最後仍傳出醫治無效的不幸消息。

周海媚多年前被爆遭紅斑狼瘡折磨，不過她親口駁斥罹病傳言，僅說是「血小板偏低老毛病」。

周海媚1985年參加香港小姐競選落敗後出道，曾是香港TVB80至90年代的一線當紅花旦，參演過《楊家將》、《流氓大亨》、《義不容情》、《笑傲在明天》、《今生無悔》等。之後定居於北京，長期在內地發展，擁有自己的工作室。她曾於2018年受邀擔任金鐘獎頒獎嘉賓頒新人獎，最想念台灣的滷味與小籠包。

香港01報導，不少人對周海媚的印象，依然是1994年版本《倚天屠龍記》的周芷若，更被稱為「最美周芷若」，但原來當初她本想拒演這個角色。

周海媚曾上內地節目曾指：「當時導演找我演出周芷若我是拒絕的。我看過原著後，我的感覺是，人家不喜歡你就不喜歡你，為什麼那麼小氣。」導演特意由台灣飛到香港說服她：「他說她也是愛情上受傷的受害者，我就用這種感覺去演。」

周海媚的家族瓜爾佳氏屬於滿州貴族鑲白旗，是女真族當中最大的一支，地位相當顯赫，因此她算是「真格格」。其祖先在廣東一帶帶五品官，整個廣東是歸她家族所管，目前在該地有一條周家村全都是滿族人居住。就因為周海媚是滿州貴族，其父親從小到大都對她管教甚嚴，不管是讀書還是生活儀態都保留滿族的規則，就好像掉了東西不可以彎腰﹑撅着屁股拾起，而是慢慢蹲下，十分講究。

周海媚 香港 微博

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