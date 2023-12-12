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卡麥隆見黎智英兒子 中方：反對英政客為亂港分子撐腰

記者黃國樑／即時報導
英國新任外交大臣卡麥隆。 (歐新社)
英國新任外交大臣卡麥隆。 (歐新社)

中國駐英國大使館發言人就英國新任外交發展大臣卡麥隆會見被依香港國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕在押的蘋果創辦人黎智英的兒子黎崇恩，以答記者問形式回應表示，堅決反對英國政客為反中亂港首惡分子黎智英撐腰打氣，對英方干涉中國香港特區法治的惡劣行徑予以強烈譴責。

記者問，據報導，12月12日，英國外交發展大臣卡麥隆會見了黎智英之子黎崇恩，並聲稱英方反對香港國安法，將繼續支持黎智英等港人。請問使館對此有何評論？

駐英使館發言人表示，我們堅決反對英國政客為反中亂港首惡分子黎智英撐腰打氣，對英方乾涉中國香港特區法治的惡劣行徑予以強烈譴責。

他說，黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和煽動者，明目張膽地勾結外部勢力危害國家安全，挾洋自重、惡行累累，香港特區政府對黎智英之流依法追究責任，完全是正義之舉。

他指出，英方公然干預已進入司法程序的案件，為違法犯罪的反中亂港分子說項，這進一步暴露了黎智英與英方的長期勾結以及英方縱容支持反中亂港活動的真實面目，也進一步證明了中國香港特區政府對黎智英的起訴完全是依法行事，合情合理合法。

發言人表示，中方嚴正要求英方尊重事實和法治，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠。

黎智英 香港 大使館

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