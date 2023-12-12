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港區選青年議員36% 女性逾1/4 投票日30萬人出境

香港新聞組／香港12日電
全國政協委員、演員甄子丹10日偕妻子到堅尼地城投票站投票，圖為投票後手持獲贈的心意卡。（中新社）
全國政協委員、演員甄子丹10日偕妻子到堅尼地城投票站投票，圖為投票後手持獲贈的心意卡。（中新社）

香港第七屆區議會選舉10日結束，產生88名地方選區議員和176名地區委員會界別議員。地方選區共逾119.3萬人投票，投票率27.54%，創回歸後新低，地委會界別共2454名登記選民投票，投票率96.92%。至於今屆地區直選「票王」、「票后」則由民建聯的姚銘和盧婉婷包辦，兩人均來自新界選區。

大公、文匯報報導，今屆區議會選舉體現愛國愛港力量的多元化，愛港青年、女性積極參選。以地區直選為例，年齡在35歲以下的青年議員共32人當選，占地區直選議席近四成36.4%；在當選的88名地方選區議員當中，女性議員有25人，占地區直選議員總數的28.4%、超過1/4。

其中在葵涌東地區直選勝出、年僅25歲的工聯會社區幹事周潔瑩更成為今屆最年輕當選人。周是工聯會社區幹事，17歲開始做地區工作，她認為今屆區議會內年輕議員比例增加，反映街坊願意信任年輕人，相信可為議會注入新氣象。

在地區直選方面，成為「大贏家」的民建聯在44區各派一人參選，結果取得41席，有3區未能勝出，合共取得48萬6839票，得票率41.7%。工聯會派出25人，最終18人當選；新民黨地方選區派出17人參選，其中5人當選；經民聯派出10人，勝出4人；自由黨派4人參選，有3人當選；香港新方向與專業動力則各有1位參選人當選。

地區委員會界別方面，民建聯派77人參選，取得68席；工聯會派出21人，取得9席；新民黨派出12人參選，有10人當選；經民聯派9人參選，取得7席。另外自由黨取得兩席，勞聯取得一席。

至於地區直選的「票王」、「票后」均在新界誕生，「票后」是在青衣選區取得2萬2775票的民建聯盧婉婷。本身是現任葵青區議會主席的她會繼續爭取解決青衣交通、醫療同無障礙設施等問題。37歲的姚銘在北區蝴蝶山選區拿下2萬53票成為「票王」，19歲投入社區工作。

另據明報報導，港府鋪天蓋地宣傳區選，投票日前一天（9日）舉行大匯演籲市民12月10日區選日留港，但直選投票率27.54%，見歷史新低。入境處數據顯示，投票日港人出境人次逾30萬，較上一個周日，即12月3日多近5.7萬人；昨日離境數字更是通關以來第二高的周日，僅次於10月22日重陽節長假期。

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