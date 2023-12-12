港區選每百票作廢2票 周庭：港人拒假選舉

港區議會投票率26年最低，有分析指出，市民沒選擇所以不想投票；圖為11日凌晨1時許，銅鑼灣皇仁書院點票站工作人員進行點票工作。（中新社）

香港 改制後首場區選以27.54%投票 率創回歸後新低，而且在約119萬名選民投票當中，錄得逾2.2萬張廢票，占比高達1.85%，即每100人投票有近2人選票作廢，同樣是回歸後各次區選中最高，跟前年完善選制後首場立法會選舉的逾2.03%廢票率相比，兩者相差不遠。

綜合香港01等媒體報導，前本土派政黨「香港眾志」副秘書長、日前宣布流亡加拿大的周庭 ，11日接受「日經亞洲」訪問時表示，投票率大幅下降不是因為港人對政治冷漠，而是他們不想參與「一場假選舉」。

今屆區議會選舉是改制後首場選舉，地方直選有119萬3193名選民投票，投票率27.54%，無效選票有2萬2045張，比率大約1.85%。當中包括東涌一個票站有選票上的候選人相片被塗汙，裁定為無效票，北區一個票站亦有選票被人用筆塗畫一個大圓圈，都被裁定為無效選票。

有航運交通界選民指，遭票站職員誤導投票方式錯投廢票，事件正待選管會回覆。

與2021年改制後首場立法會選舉相比，不論廢票張數或廢票率，今屆區議會選舉都少於前年立法會選舉。翻查資料，2021年立法會選舉，由於傳統泛民政黨不參選，當年民主派陣營更出現投白票及廢票的聲音，最終無效選票有2萬7453票，比率2.03%，較2016年及2012年立法會選舉約1.5%為高。至於白票率為1.07%，總括而言，即每100名選民投票，就有兩票無效，其中一票是白票。

另據中央社報導，香港此次區議會選舉，在沒有泛民主派參加下，投票率只有27.54%，是香港主權移交26年來最低。香港時事評論員劉銳紹表示，市民認為區議會選舉制度改革後，「沒有選擇便不投票，也認為是無關痛癢，投票也改變不了現實。」

他表示，選舉前社會沒有太大的討論氣氛，市民已不去理會，所以投票率低。