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住房貴 移加港人打3份工住地下室 「幾乎用光每分錢」

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

加拿大生活成本高昂和住房短缺，許多在加移民叫苦不迭，準備離開甚至已經被迫「回流」。有移居多倫多的港人表示，自己在加拿大只租得起地下室，並且每個月根本存不下錢，以前在香港還能存下三分之一的月薪，準備找到機會就離開。有港人打三份工，仍「幾乎用光每一分錢」。

大公報報導，過去，加拿大政府將移民視為解決本國人口老齡化和促進經濟增長的主要措施。然而，這種趨勢近幾年似乎出現逆轉跡象，在生活重壓和住房短缺之下，加拿大的人口流失也在加速，愈來愈多的移民正在離開加拿大。

官方數據顯示，今年前6個月約有4.2萬人離開加拿大，去年離開加拿大的人數為9.4萬人，2021年離開加拿大的人數為8.6萬人。

移民離開加拿大的最大原因為高昂的住房成本，在加拿大，平均需要約60%的家庭收入來支付購屋成本，各個地區有所不同，多倫多須花費80%，在溫哥華這個比率甚至達到98%，受訪的移民中，還有人考慮搬遷至東南亞，因為生活成本較低廉。

路透採訪了來自香港的25歲女生卡拉，她去年以難民身分移民加拿大。卡拉現在居住在多倫多東部士嘉堡的一套單間地下室公寓，每月房租為650加元（約478.8美元），這大約是她每月到手工資的30%。卡拉說：「我從來沒有想過，生活在西方國家，只能租得起地下室的房間。」

安大略省的最低工資為每小時16.55加元（約12.2美元）。受生活所迫，卡拉做三份兼職工作，她還要去成人學校學習。她表示，「我幾乎用光了每一分錢」，相比以前在香港，她還可以存下大約三分之一的月薪。卡拉感覺自己被困住，「只要有機會離開，我一定會抓住」。

加拿大皇家銀行（RBC）在9月的一份報告中表示，加拿大平均約60%的家庭收入需要用來供房，溫哥華的數字升至98%左右，多倫多的這一數字升至80%左右。

因為加拿大生活成本的上漲，政府對國際學生的生活費用要求也增加了一倍以上。加拿大移民部長米勒宣布，該要求從明年1月1日開始，未來的學生除了支付旅費和學費外，還需要出具2萬635加元的資產證明，而不是目前已實行20年的1萬加元。此舉或將影響外國學生選擇前往該國。

加拿大 移民 香港

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