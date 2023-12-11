我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人口普查數據 南加4縣講華語第三多

特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率

「經珠港飛」明啟航 抵港客免再出入境

香港新聞組／香港11日電
「經珠港飛」是港珠澳大橋珠海公路口岸繼「港車北上」、「澳車北上」之後又一項全新的通關利好政策，12日起實施。（中新社資料照片）
「經珠港飛」是港珠澳大橋珠海公路口岸繼「港車北上」、「澳車北上」之後又一項全新的通關利好政策，12日起實施。（中新社資料照片）

「經珠港飛」政策12日開始實施，是港珠澳大橋珠海公路口岸繼「港車北上」、「澳車北上」之後又一項全新的通關利好政策。屆時，經港珠澳大橋前往香港國際機場的旅客，完成內地邊檢部門查驗後，無須辦理香港入出境手續，便能直達香港機場，國外旅客亦可經港珠機場入內地。珠海公路口岸也將成為內地唯一一個與香港國際機場陸路直達的口岸。

文匯報報導，港珠澳大橋邊檢站10日透露，在珠港出入境方向將設置「專用查驗通道」，與普通旅客區分查驗，助力「經珠港飛」聯程轉運。

「經珠港飛」是指通過港珠澳大橋陸路接駁實現「空─陸─空」國際聯程轉運，即：在內地的旅客可由「內地出發地─珠海機場─港珠澳大橋─香港機場─國外目的地」的路線飛往國外；在國外的旅客可由「國外出發地─香港機場─港珠澳大橋─珠海機場─中國內地目的地」的路線進入內地。

珠海機場將配合香港機場多式聯運中轉客運大樓啟用，通過深度結合香港機場直飛境外近200個國際目的地的國際航線優勢與珠海機場近90個內地省會、二三線機場航點的內地航線優勢，將內地航點旅客引流至珠海機場，經由港珠澳大橋輸送至香港機場，再抵達旅客最終的國際目的地。「經珠港飛」將發揮客貨流轉效應，為珠海創造更多商機，亦將有利於深化粵港澳大灣區機場業務合作，創新珠、港兩地機場合作模式，實現資源整合互補。

港珠澳大橋邊檢部門表示，「經珠港飛」政策實施後，出境人員在內地辦理完出境手續後，可直接在港珠澳大橋珠海公路口岸值機廳航空公司櫃位辦理登機牌，託運行李，登上專用接駁巴士經港珠澳大橋直達香港機場海天中轉大樓，下車後直接前往航班登機口，託運行李直掛至海外目的地。免去香港方面的出入境查驗環節，極大提高通關效率，降低時間成本。入境人員可通過香港國際機場中轉大樓直接搭乘接駁巴士，前往港珠澳大橋珠海公路口岸辦理邊檢入境手續。

「這對於出境旅客出行是一大利好，特別是方便了國際商務客。」內地旅客劉肖威表示，「經珠港飛」給旅客特別是內陸省區的旅客多了一個便捷選擇。

香港 灣區 高通

上一則

不讓騎車進入 青島小區保安狂捅數刀 刺死外賣員

下一則

衝投票率？香港區選電腦故障半小時 投票卻延長1.5小時

延伸閱讀

梅西明年2/4飛港踢球 貝克漢也要來 旅遊、餐飲看旺消費

梅西明年2/4飛港踢球 貝克漢也要來 旅遊、餐飲看旺消費
國產C919 下周翱翔維多利亞港 專家料趁國際會議展實力

國產C919 下周翱翔維多利亞港 專家料趁國際會議展實力
港區選催票 國泰推內地返港優惠機票 社服基金會辦抽獎

港區選催票 國泰推內地返港優惠機票 社服基金會辦抽獎
空調登機橋、電動穿梭巴士…沙加緬度國際機場 打造綠色足跡

空調登機橋、電動穿梭巴士…沙加緬度國際機場 打造綠色足跡

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
中國前外長秦剛生死成謎，美國媒體報導死訊，但可能難以證實。(路透)

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

2023-12-08 06:07
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00

超人氣

更多 >
徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異

徐若瑄結束9年婚 共發聲明：克服不了雙方差異
不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」

不是節目組安排？ 迪麗熱巴太美 成「天選皇后」
徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人

徐若瑄離婚…異國婚姻大不易 他們都從愛侶變仇人
預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對

預言徐若瑄離婚成真 他認為撐不過3年的還有這一對
英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚

英王室公開聖誕賀卡照 10歲喬治暴風抽高引網友大讚