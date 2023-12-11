「經珠港飛」明啟航 抵港客免再出入境

「經珠港飛」是港珠澳大橋珠海公路口岸繼「港車北上」、「澳車北上」之後又一項全新的通關利好政策，12日起實施。（中新社資料照片）

「經珠港飛」政策12日開始實施，是港珠澳大橋珠海公路口岸繼「港車北上」、「澳車北上」之後又一項全新的通關利好政策。屆時，經港珠澳大橋前往香港 國際機場的旅客，完成內地邊檢部門查驗後，無須辦理香港入出境手續，便能直達香港機場，國外旅客亦可經港珠機場入內地。珠海公路口岸也將成為內地唯一一個與香港國際機場陸路直達的口岸。

文匯報報導，港珠澳大橋邊檢站10日透露，在珠港出入境方向將設置「專用查驗通道」，與普通旅客區分查驗，助力「經珠港飛」聯程轉運。

「經珠港飛」是指通過港珠澳大橋陸路接駁實現「空─陸─空」國際聯程轉運，即：在內地的旅客可由「內地出發地─珠海機場─港珠澳大橋─香港機場─國外目的地」的路線飛往國外；在國外的旅客可由「國外出發地─香港機場─港珠澳大橋─珠海機場─中國內地目的地」的路線進入內地。

珠海機場將配合香港機場多式聯運中轉客運大樓啟用，通過深度結合香港機場直飛境外近200個國際目的地的國際航線優勢與珠海機場近90個內地省會、二三線機場航點的內地航線優勢，將內地航點旅客引流至珠海機場，經由港珠澳大橋輸送至香港機場，再抵達旅客最終的國際目的地。「經珠港飛」將發揮客貨流轉效應，為珠海創造更多商機，亦將有利於深化粵港澳大灣區 機場業務合作，創新珠、港兩地機場合作模式，實現資源整合互補。

港珠澳大橋邊檢部門表示，「經珠港飛」政策實施後，出境人員在內地辦理完出境手續後，可直接在港珠澳大橋珠海公路口岸值機廳航空公司櫃位辦理登機牌，託運行李，登上專用接駁巴士經港珠澳大橋直達香港機場海天中轉大樓，下車後直接前往航班登機口，託運行李直掛至海外目的地。免去香港方面的出入境查驗環節，極大提高通 關效率，降低時間成本。入境人員可通過香港國際機場中轉大樓直接搭乘接駁巴士，前往港珠澳大橋珠海公路口岸辦理邊檢入境手續。

「這對於出境旅客出行是一大利好，特別是方便了國際商務客。」內地旅客劉肖威表示，「經珠港飛」給旅客特別是內陸省區的旅客多了一個便捷選擇。