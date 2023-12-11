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港婦疑以床板架壓斃花心夫 伴屍數日裝沒事

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港大埔寨乪村發生謀殺案。一名男子前晚探望六旬叔父時，因嬸母拒開門起疑報案，揭發嬸母早前懷疑叔父流連酒吧「拈花惹草」，疑以床板架和床褥將對方壓斃並伴屍2至4天。警員到場時，她仍佯裝丈夫睡覺。警方以涉嫌謀殺拘捕死者妻子。

綜合明報、文匯報報導，死者曾任該村居民代表，其同村兄弟表示，事主生前有酗酒習慣，酒後變粗暴，其妻性格隨和，懷疑長期被事主打罵，情緒抑壓。

死者經歷三段婚姻，曾移居英國其後回流返港，返港後疑無酒不歡，經常醉酒兼流連酒吧拈花惹草，以致與現任妻子長年不和。日前，夫婦再度吵架，妻疑趁丈夫調整床架跌倒時，狠心以床板架和床褥壓向丈夫及用被鋪活生生把他悶死。

妻子在殺夫後如常起居，至9日晚死者姪兒登門探訪察覺有異報警。當警員到場時，她仍佯裝丈夫睡覺：「老公，起身呀，有人找你！」最終被警員揭破，經法醫初步檢驗相信事主已死去2天至4天，遂以涉嫌謀殺將其拘捕扣查。

現場為寨乪村一幢兩層高鐵皮屋。男死者鍾喜文（62歲），人稱「文叔」，生前與第三任、即現任羅姓妻（52歲）和一名13歲兒子同住。

據村民表示，死者是家中獨子，曾有三段婚姻，早年曾與一名本地女子結緍育有一女，其後離婚移居英國開餐廳及打工，再與一名洋婦結緍及育有一女，但其後又離婚。20年前，他回流返港繼承亡父至少兩幢三層高村屋另有地皮，並從事地盤監工，其後再與現任、由內地赴港的妻子結緍生子。多年前，文叔已經退休，但因有物業收租，一家生活無憂。

退休 香港

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