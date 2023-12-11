疫後首辦國際賽馬日 7.3萬人入場5年新高 投注額2.1億

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 一年一度馬壇盛事浪琴香港國際賽事昨天在沙田馬場舉行。作為疫情 後首個香港國際賽，昨天入場人數超過7.3萬，創下2019年以來新高，投注額則高達16.97億港元（約2.1億美元）。馬場人山人海，馬迷全程投入投注，丁財兩旺。

大公報報導，昨天的4項國際一級賽事，香港隊再度拿下當中3項賽事的桂冠，包括香港盃的「浪漫勇士 」、香港一哩錦標的「金鎗六十」及香港短程錦標的「金鑽貴人」。

香港國際賽是全球馬壇一年一度的盛事之一，被譽為「世界草地錦標賽大賽」，不僅是全球頂級騎師、練馬師及馬主的目標所在，也在全球專業馬界及馬迷心中享有崇高地位。這次疫後全面復常的首個香港國際賽事日，吸引了逾7.3萬名觀眾入場，是自2019年以來的新高。據統計，當中包括逾5000名內地遊客。

昨天上演了4場國際一級賽，賽程由1200米至2400米，總獎金高達1.18億元（約1511萬美元）。吸引了43匹來自香港、日本、法國、愛爾蘭、新加坡及英國6個國家及地區的賽駒，分別在4場賽事中爭逐殊榮。參賽馬匹的規模不但回復至疫情前水平，更是創下自2019年以來的新高。

香港賽馬會行政總裁應家柏在賽後表示：「在疫情後我們重新恢復了國際賽的規模，今年又再一次顯示了香港賽馬賽事的國際地位。」

賽事焦點之一，是代表香港出戰、3屆香港馬王「金鎗六十」第4度征戰浪琴香港一哩錦標。8歲的「金鎗六十」繼續由好拍檔何澤堯策騎，最終力壓群雄，繼續成為歷來勝出最多一級賽和贏得最多獎金的香港賽駒。

壓軸上演的浪琴香港盃，大熱門是10月曾揚威澳洲覺士盾的香港代表「浪漫勇士」。這匹由沈集成訓練、麥道朗策騎的5歲賽駒，目前全球排名第12，最終不負眾望力壓愛爾蘭代表「盧森堡」奪冠，贏得2016萬元獎金，服役以來的總獎金衝破億元大關。

浪琴香港短程錦標，代表主隊出戰、由文家良訓練的「金鑽貴人」，是全球最高評分的短途佳駟，在騎師潘頓的策騎下，力壓「幸運有您」，贏得其在港第4場一級賽。浪琴香港瓶則由法國代表「真強」擊敗其餘7匹對手奪冠。