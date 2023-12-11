衝投票率？香港區選電腦故障半小時 投票卻延長1.5小時

10日晚區選電子選民登記冊系統故障，所有投票站順延至午夜12時，讓受影響的選民投票。（中通社）

本屆香港 區議會選舉採用電子選民登記 冊派發選票，系統於昨晚7時許故障半小時，必須改用紙本選民登記冊派票，選管會將投票 時間延長一個半小時，之後選管會至今凌晨未再更新每小時投票數字。選管會主席陸啟康強調額外延長投票時間一小時，是為確保所有想投票的市民都能公平投票，否認為推高投票率。

香港第七屆區選10日晚12時結束投票，特首李家超（右二）、選舉管理委員會主席陸啟康（左二）等11日凌晨1時許，在銅鑼灣皇仁書院點票站倒出票箱中的選票。 （中新社）

明報報導，特首李家超今凌晨見傳媒表示高度關注系統故障，選管會會成立專責小組調查事件成因，將由選管會委員、資深大律師文本立領導，港府資訊科技總監辦公室、警察網絡安全及科技罪案調查科、選舉處相關部門會參與，將於3個月內於今屆選舉報告書就事件詳細匯報。

據報導，電子選民登記冊系統昨晚7時42分發生問題，選管會指系統後台數據庫出現異常，影響所有票站，間歇性地未能比對數據，票站需暫停投票。選管會至晚上8時12分決定使用後備方案，全面採用紙本選民登記冊派票。陸啟康稱，現階段仍在調查事故原因，暫無證據顯示系統受網路攻擊。

報導稱，翻查前年立法會選舉，當時有個別投票站因為電力接駁或網絡連線問題，影響電子選民登記冊系統，當時暫停投票3至22分鐘不等，選管會當屆僅補回相應投票時間，沒有額外延長投票時間。

報導說，港大社科院前院長卜約翰（John Burns）質疑，電子選民登記冊僅故障約半小時，當局延長投票時間1.5小時決定武斷，冀當局清楚解釋背後邏輯。他指出，新制下市民對區選的信任程度本已較低，今次事件或影響選舉認受性。

另據香港01報導，電子選民登記冊昨晚有半小時無法使用，黃大仙鳳德社區中心票站有選民表示，本想到票站投票後回家，怎料獲悉暫時不能投票，大大降低投票意願，「沖完涼都準備睡覺不會想出門」；亦有人批評當局好失敗，浪費錢做宣傳。

青衣明愛聖若瑟中學投票站的陳先生砲轟當局應變措施欠佳：「大鑼大鼓浪費這麼多資源宣傳，幾年都不曾真正遇過這麼大型投票，為何沒有做好測試，從未見過安排這麼差，好失敗，只浪費錢做宣傳，十幾個職員不停打電話，都沒有向市民講解此事！」馬頭涌官立小學投票站選民黃小姐批評：「肯定要有plan B（後備方案）！有沒有搞錯呀！」