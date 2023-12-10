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港府派心意卡惹「投票證明」質疑 曾國衛：屬軟對抗

香港新聞組／香港10日電
港府為衝刺預期低迷的投票率推出「政府心意謝卡」，引發外界質疑是變相的「投票證明」。（取材自香港政府新聞公報網頁）
港府為衝刺預期低迷的投票率推出「政府心意謝卡」，引發外界質疑是變相的「投票證明」。（取材自香港政府新聞公報網頁）

香港區議會選舉今天登場，港府為衝刺預期低迷的投票率，近日推出「政府心意謝卡」，選民投票後可獲得一張心意卡，此舉引發外界質疑是變相的「投票證明」。儘管官員再三否認，但已對選民形成心理壓力。

香港當局為催票奇招盡出，5日推出「政府心意謝卡」，選民在投票後會獲派發一張心意卡。港府宣稱，這是為了進一步傳揚區議會選舉訊息，呼籲市民在投票日踴躍投票，並感謝市民的支持和「與民同樂」。

綜合明報、香港電台、香港經濟日報等港媒報導，港府推出心意卡後，引發外界質疑是變相的「憑證」，形同逼迫市民去投票，以免投票後被所屬機構要求查驗有無投票，其中又以逾17萬公務員壓力最大；香港公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，派發心意卡或為公務員投票與否添加壓力。

政務司長陳國基則稱，不會要求公務員出示心意卡證明有無投票，強調全部心意卡一式一樣，沒有姓名或身分證號碼；認為心意卡不會對公務員投票造成壓力，旨在感謝選民投票，無其他目的，希望社會別以「陰謀論」思考。

政制及內地事務局長曾國衞強調，無要求公務員出示心意卡證明投票，「如果過度將政府的良好意願、意圖，我們一再澄清、一再強調的情况下，仍然將心意卡說成這樣的話，我不排除這是軟對抗的行為」，「不能排除有人利用軟對抗或故意詆譭、抹黑政府的用心情況下，從而破壞選舉。」

多名商界議員稱，沒聽說有企業要求員工以心意卡證明已投票；還有議員稱，學界也沒要求教職員投票後「打卡」。

另據自由亞洲電台8日報導，資深公務員張小姐受訪時表示，他們已對電郵催票習以為常，這些電郵不看也罷，他們最怕是投票後才可領取的「心意卡」。張小姐說，本來堅決不投票，一開始有動搖是因為由高到低，由特首到署長，再到組別主管面對面呼籲大家投票，慢慢開始感受到壓力。經與家人和親戚朋友講開，既然是打份工，沒必要搞所謂的「軟對抗」。

投票 香港 港府

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