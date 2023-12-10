港臉書詐騙假專頁冒充「反詐中心」 盜鄧炳強照剝2次皮

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 社交平台日前紛紛出現疑針對騙案受害人「二次詐騙」的偽冒專頁廣告，自稱駭客 組織、律師行甚至警方反詐騙協調中心，聲稱可幫詐騙受害人追討騙款。有虛假專頁竟配上保安局長鄧炳強、警務處長蕭澤頤等警員新聞照片或片段。專頁稱受害人須提交被騙時的轉帳紀錄，於取回騙款後收取15%至20%手續費。

明報報導，保安局表示，就社交媒體有假冒「香港反詐騙協調中心」專頁，並載有局長鄧炳強的新聞圖片，意圖令市民相信是官方網頁，藉此套取市民個人資料，對此欺詐手段予以譴責，警方已展開調查，3專頁昨晚已移除。

據報導，記者於11月尾至本月初發現相關專頁，日前以「詐騙受害人」身分聯絡3個分別名為「香港反詐騙協調中心Adcc」、「香港專業駭客聯盟」及「Mayer Law Firm」的臉書 專頁，三者均簡短交談後要求轉用WhatsApp與「助理」或「律師」聯絡，並催促交代被騙經過，「調查時間就是金錢，說不定你的錢什麼時候就洗白轉移走了」、「您這邊要抓緊」。其中首兩者稱事主毋須提交身分證及銀行戶口等個人資料，只索取受騙時的轉帳紀錄及口供紙。三者均稱不成功不收費，事成後繳交發還騙款的15%至20%手續費。

報導，自稱是反詐騙協調中心的律師稱：「你不支付費用，我們會起訴你，還會聯繫法院凍結您的銀行帳戶」。被問會以什麽方法協助追討款項，假冒律師行的「律師助理」稱，「警方通常無法追回資金，律師有律師的專業」。

警方反詐騙協調中心網頁本月1日發出最新騙案警示，指近日有騙徒以國際律師樓名義在臉書開設帳號並發布虛假廣告資訊。假帳號聲稱反詐騙協調中心與銀行曾使用某技術為受害人避免金錢損失，訛稱可為市民提供協助處理詐騙案件，意圖騙取市民個人資料、銀行帳戶號碼、密碼等。