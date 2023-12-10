香港理大非法集結案14人判囚1送勞教 被告全判刑

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 理工大學2019年11月被示威者占領，警方同月17日晚圍封，之後不少港人在校外聲援，警方在尖沙咀一帶拘捕135人，20人被控非法集結罪，其中15人昨在區域法院判刑，現年22歲男生被判入勞教中心，餘下14人被判監9至14個月。本案全部被告已判刑。

明報報導，時任地政總署丈量員、已轉行任職貨車司機的被告求情稱，幼子患白血病，服刑時要妻獨力支撐照顧及養家責任，自己犯事令妻子受罰，深感後悔，獲暫委法官嚴舜儀額外減刑。

此外，據報導，警方同月17日圍封理大，翌日在理大正門內外拘捕19人。其中6人否認暴動，案件昨於區院裁決。法官林偉權接納一名時為大學生的女被告辯稱當時到理大找當日生日的男友，但男友逃出後將她遺下的說法，又接納一名自稱急救員的被告之說法，相信對方是以「有救無類的人道主義者」立場而進入理大，裁定兩人脫罪；其餘4人均稱是無辜被困校園，但都遭林官一一反駁及裁定罪成，須還押至12月23日判刑。

報導說，昨判刑的15名被告分別為何兆川（現年26歲，下同）、陳思晨（25歲）、高敬希（22歲）、陳綺敏（41歲）、王穎彤（24歲）、許巧靜（25歲）、陳東城（46歲）、鄭肇其（56歲）、施雄國（39歲）、鄭瑞琪（33歲）、蔡蒨盈（30歲）、程曉君（30歲）、鍾靜純（31歲）、江麗華（30歲）及劉頌祈（30歲）。同案被告只有現年23歲的曾曉琳認罪，早前被判囚9個月2周；另有4人，即吳肇韜（22歲）、洪妙賢（27歲）、鄧耀雄（27歲）及陳正雯（23歲）前日被判囚9至14個月。

報導稱，法官表示從經驗來說，人群聚集伴來情緒高漲，不法之徒會趁機行事，風險不容忽視。本案起因是理大暴動，隨之帶來極高風險，法庭有責任讓社會秩序不被破壞，監禁是必須的判刑；惟案中非法集結不涉及堵塞主要幹道、為時較短，且示威者被捕時沒激烈反抗。