培僑書院「一條龍」高才家庭歡迎 逾千孩子申請插班

圖為香港培僑書院學生2021年上「天宮課堂」，由航天員在空間站進行太空授課。（新華社）

中山大學「港澳研究回顧與展望」研討會9日在廣州舉行，中共 中央港澳工作辦公室主任夏寶龍致辭時表示，港澳要培養更多高素質的港澳研究力量，建立研究人才蓄水池，為推進「一國兩制」事業發展提供有力人才支撐。另外，港府 推出「搶人才」措施近一年，不少專才帶同子女赴港，安排他們入學。位於大圍的直資名校的培僑書院稱年初通關後接獲逾千份「高才孩子」插班申請，前所未見。

大公報報導，夏寶龍表示，要把理論研究與港澳實際緊密結合起來，為破解港澳深層次矛盾和問題、保持港澳長期繁榮穩定獻智出力；要依託研究優勢講好港澳故事，掌握「一國兩制」的國際學術話語權，廣泛爭取國際社會對「一國兩制」的理解和支持；要培養更多高素質的港澳研究力量，建立港澳研究人才蓄水池，為推進「一國兩制」事業發展提供有力人才支撐。

全國港澳研究會會長鄧中華在會上表示，港澳研究如何從成功經驗中吸取力量，在新的歷史階段如何履行使命，是我們每一位從事港澳研究的人員需要研究解答好的時代課題。他表示，將在港澳研究中進一步增強對於「一國兩制」的理論自信、制度自信，共同推動港澳研究事業更上一層樓。廣東省副省長張新表示，廣東省委省政府高度重視港澳工作，重視對「一國兩制」和港澳問題的研究，重視發揮研究機構專家學者的決策參考作用，扎實做好全省的港澳工作，加強與港澳的合作發展。

另據明報報導，設中小學部的培僑書院昨為「高才家庭」舉辦入學簡介會，逾百人到場。香港 學界面對學生人口減少，培僑書院總校長吳育智稱，料輸入人才計畫可略為舒緩學界收生壓力，惟香港出生率低，造成很大收生缺口，加上移民潮持續，學界難單靠人才子女扭轉收生問題。

報導稱，直資學校議會主席陳狄安表示，沒正式統計輸入人才子女入學數字，料「一條龍」設中小學部的學校受相關家長歡迎，「升中時省卻再次選校」，而直資和津貼學校同受相關家長追捧。他相信這批新生源有助香港教育「做大個餅」。