香港區選投票率首小時3.12%低於上屆 部署逾萬警力維安

10日是香港區議會選舉投票日，警方嚴陣以待，將派出逾萬警力在全港票站、重要基建及人流較密集的地方，進行不定時的高姿態反恐巡邏。（中通社）

今日是區議會選舉投票 日，由於地方選區原有的452個小選區被重新規畫成44個大選區，共有171位候選人競爭88個議席。全部區議會地方選區都有超過兩人參選，區區競爭激烈，政黨激戰紛紛告急「一票都不能少」。特首、官員齊落區呼籲投票選賢能，截至早上9時半投票率3.12%，2019年區選首一小時達3.82%。

香港政務司副司長卓永興（右三）、財政司副司長黃偉綸（左二）和環境及生態局局長謝展寰（右一）9日出席「區選繽紛日」骨董巴士及電動巴士展覽活動，向市民送上區選紀念品，鼓勵積極投票。（中通社）

綜合大公報、文匯報、明報報導，特首李家超昨日早上到杏花邨一個地方選區票站巡視，並再次呼籲全港選民在今日積極投票，選出賢與能。而多名港府 官員昨日通過不同方式呼籲市民踴躍投票，其中財經事務及庫務局局長許正宇帶兩個兒子現身昨天「區選繽紛日」活動，小朋友還向市民派發宣傳單張。

警方今日將在全港部署逾萬警力，大部分會穿「防刺背心」，另每個票站會有最少兩名警員駐守，全港600多個票站平均各有4至6名紀律部隊人員駐守。

9日晚區議會選舉前夕，維港夜空上演無人機匯演，吸引大批觀眾。（中通社）

「區選繽紛日」系列活動，包括在西九文化區舉辦「共建美好社區大匯演」，香港 7間電子傳媒現場聯播，多名藝人出席表演。入場券數日前派罄，現場氣氛熱烈，附近的煙花和無人機表演吸引了大批市民到場。

9日晚區議會選舉前夕，維港夜空上演無人機匯演，吸引大批觀眾。（中通社）

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為「共建美好社區大匯演」宣傳活動對投票率有一定影響，但不會有太大幫助，投票率有兩成多已可收貨（意即感到滿意）。社民連則預告今早將在高主教書院票站外向到場投票的特首李家超抗議。

香港西九龍地區9日晚舉辦文藝演出、煙火表演和無人機表演等系列活動，宣傳區議會選舉，呼籲市民於10日積極投票。圖為「共建美好社區大匯演」。（中新社）

改制後的區議會選舉由於對參選人資格設立重重關卡，本屆選舉沒有泛民主派人士參選，加上直選席次只剩兩成，外界預期投票率將創新低。中國全國港澳研究會副會長劉兆佳預估，不排除投票率低於20%。

今次區選在競爭最激烈油尖旺南和大埔北地方選區，更有六位候選人競爭兩個議席。各政黨和候選人在各區全力衝刺，爭取市民支持外，還先後舉辦集氣大會、造勢大會等，不少政黨和候選人近日頻頻「告急」，選戰白熱化。各政黨共同呼籲，選民全家總動員，呼籲身邊親朋戚友，投出手中寶貴一票，「一票都不能少」。