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梅西明年2/4飛港踢球 貝克漢也要來 旅遊、餐飲看旺消費

香港新聞組╱香港9日電
美職聯球隊國際邁阿密宣布明年2月4日赴港踢表演賽，屆時兩大巨星梅西(圖)及貝克漢都會現身。(美聯社)
美職聯球隊國際邁阿密宣布明年2月4日赴港踢表演賽，屆時兩大巨星梅西(圖)及貝克漢都會現身。(美聯社)

時隔近10年，阿根廷「球王」梅西將再次赴港踢球！他所屬的美職聯球隊國際邁阿密宣布，時間是明年2月4日，在香港踢表演賽約戰港超聯選手隊；身為球隊老闆，貝克漢也將齊赴港。門票將於本月15日在Klook網站開賣，由於門票是對全球發售，不設「本地票」，預計屆時會出現球迷「爭崩頭」的撲飛潮，進而帶旺香港各行各業經濟。

大公報報導，梅西曾在2014年奪得世界盃亞軍後的10月，隨阿根廷國家隊到香港踢友誼賽，時隔近10年，今天的梅西是8屆金球獎得主，亦在去年卡達世界盃帶領阿根廷奪冠，預料將掀起「撲飛潮」、「追星潮」。

主辦方已宣布15日網上開始售票，價格由港幣880至4880元(約113至627美元)，今次預計不止香港和內地球迷，其他亞洲地區的球迷皆會「網上搶飛」。更重要的是，既然是向全世界售票，預期可吸引內地和其他地區球迷赴港看球之餘，順道留港消費，勢必刺激香港新春檔期的旅遊業。

此外，這個農曆新年前後，香港還會舉行「世界足球傳奇盃」，陣容包括如歐文、史高斯、皮雷斯、斯米切爾及麥克馬納曼等一眾足球名宿將會赴港比賽。加上大年初四還有另一場名宿賽為港賀歲，陣容仍有待確定，短短三周內將有三場盛大的足球賽事在港舉行，香港將迎來足球嘉年華。

文匯報報導，酒吧協會主席錢雋永表示，預計這次體育盛事，會吸引大批內地球迷專程赴港一睹球王風采，會令港島中區以至尖沙咀一帶酒吧生意增加兩、三成。他歡迎特區政府多舉辦些體育盛事，從而帶旺香港各行各業。

在旺角經營球衣專門店的Unisports負責人表示，梅西明年赴港獻技消息傳出後，昨早旋即賣出4件梅西球衣，並接獲十多宗查詢。

港媒報導，餐飲聯業協會主席黃家和則表示，梅西訪港對餐飲業有一定的促進作用，目前香港遊客數字只恢復到疫情前七成左右，望明年2月藉著梅西的人氣能繼續增加。

港媒評論指出，港府不應只聚焦連串體育盛事所帶來的商機，也應先處理好一些潛在風險細節位，例如黃牛票問題，勿把盛事搞成壞事。主辦單位宣稱本次賽事不設實體門票，只透過手機App購票，而用手機App能否擊退黃牛票，仍有待時間驗證。

美職聯球隊國際邁阿密宣布明年2月4日赴港踢表演賽，屆時兩大巨星梅西及貝克漢(圖左...
美職聯球隊國際邁阿密宣布明年2月4日赴港踢表演賽，屆時兩大巨星梅西及貝克漢(圖左)都會現身。(路透)

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