疫後觀光不如預期 無人機擬結合幻彩詠香江挽遊客

香港示意圖。(圖：shutterstock)

疫後港人頻頻外遊，訪港旅客人數卻不如預期，港府 連番出招挽救旅遊業，惟未見太大成效，有議員批評香港 欠缺吸引力，例如幻彩詠香江等項目缺新意，港府承諾會檢討。

香港01報導，DMD Digital Art為負責無人機表演的本地公司，先後參與過夜繽紛和LV的表演，其營運總裁楊鎮宇表示，無人機表演可配合幻彩詠香江，例如無人機跟隨光線飛出、變動，共同構建一個故事，並舉例指南韓 釜山每周都有無人機演出，希望未來與政府有更多合作，點綴維港兩岸。

政府於2004年推出幻彩詠香江，明年將滿20年，每晚8時維港兩岸43幢建築物合演燈光表演。不過近年陸續有議員於立法會質疑，幻彩詠香江的表演過於重複，難以再吸引旅客；文化體育及旅遊局局長楊潤雄曾表示，正檢討幻彩詠香江，期望2024年訂立方案。

楊鎮宇透露，香港最大規模的表演曾使用1500架無人機，當時為永明金融的活動，相信未來可舉辦更大型的表演，例如母公司深圳大漠大智控一度創下3000多架無人機的金氏紀錄。

過去多次為人認知的表演，都於維港上空舉行，DMD Digital Art項目經理林朗軒表示，其實只要場地空曠、50米內沒有人車、沒有太多高樓大廈影響無人機的GPS定位系統，基本上都可以演出。

既然如此，是否有望於各區舉辦無人機表演？楊鎮宇透露，其實過曾往在大埔郊野公園、銅鑼灣一間中學內演出，因此只要場地合適，其實並一定需要於維港表演。