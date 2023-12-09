我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

「無權動用公司資金」 洗米華向習近平發公開信喊冤

香港新聞組╱香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，因不法博彩等在澳門判監18年，他11月中向國家主席習近平發公開信喊冤，稱14年來幾乎每天都到辦公室上班，「沒有跟客戶有非業務上的往來，不收取客戶任何金錢及禮物，沒有權限動用公司任何資金」。

香港01報導，周焯華稱手機裡有將近十年的通訊紀錄，裡面從來沒有跟人討論過組織過怎樣放碼、收帳，「我也從來不碰錢。」對於集團經營「賭底面」、「電投、網投」等指控，他指有理由懷疑一些澳門貴賓廳在東南亞借經營貴賓廳名義，投資或參與相關不法活動，他希望有一個公平和正常的裁決。

據報導，周焯華被判162罪罪成，監禁18年，整宗案13人總共判刑121年徒刑，破了澳門有賭場以來的紀錄，周焯華說：「整個案件沒有受害者，沒有財物損失，沒有人命傷亡，也沒有貪污腐敗，只是賭場案件，為什麼要判那麼嚴厲？」

周焯華說澳門人善良，幾乎沒有仇殺案，是一個非常安全的地方，大家都安居樂業，講信用。公司本來是一家以利益為目標的貴賓廳經營機構，後來引進專業管理，建立品牌價值和社會責任等。

對於黑社會的指控，他指整個審訊過程沒有證據證明他指揮過其他被告從事底面的不法活動，也沒有證人證供、文件證明任何被告曾經收受過非法得益，當中包括他本人。

他稱多年來的手機紀錄及所有的會議紀錄，「我們從來沒有談及任何幕後業務，與員工之間沒有任何私人的接觸或交往，沒有勞資以外的其他關係。」他指被重判的員工和他們的家人都崩潰了，「他們作為打工的沒有受我指使，沒有收過犯罪利益，又沒有犯罪動機，是怎樣能構成黑社會犯罪？」

對於海外貴賓廳業務，他稱是「電投」而非「網投」，所有都是實體賭場的投注。當時內地打擊境外賭博，電訊詐騙，非法金融及不法資金轉移等不法活動，有理由懷疑一些澳門貴賓廳在東南亞借經營貴賓廳名義，投資或參與相關不法活動。

澳門 東南亞 投資

上一則

5天漲粉183萬…河北富翁找回的兒子走紅 已從家居店離職

下一則

被官方點名「低俗帶貨」 千萬級網紅復播3分鐘又被封

延伸閱讀

澳洲專家：中國不斷干預台灣選舉 多數努力失敗

澳洲專家：中國不斷干預台灣選舉 多數努力失敗
越南12日迎習近平到訪 昇龍皇城鳴21響禮炮

越南12日迎習近平到訪 昇龍皇城鳴21響禮炮
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
中歐峰會明顯分歧 習近平：不因制度不同視為對手

中歐峰會明顯分歧 習近平：不因制度不同視為對手

熱門新聞

中國前外交部長秦剛。（路透）

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

2023-12-07 09:10
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
中國前外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

2023-12-07 05:30
威尼斯一團中國旅客疑似不聽船夫勸告，任意在船上亂動拍照不坐好，結果整艘船翻覆。（截自衛報影片）

中國遊客搭貢多拉船遊威尼斯 亂動拍照整船翻覆

2023-12-06 19:39
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30

超人氣

更多 >
一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚

一張逃命照震驚全球 照片中紅披肩女倖存：有時會為活下來內疚
中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」

中南海「聽床師」？引誘中國闢謠？如何解讀美媒獨家「秦剛已死」
不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹

不滿冷處理 女子迎頭重擊超市店員 1歲女兒全程目睹
別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡

別買它當聖誕禮…華裔大盜落網 搜出5000張Target禮卡
美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折

美公民赴中簽證費降至140元…救觀光 全球七五折