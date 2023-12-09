「無權動用公司資金」 洗米華向習近平發公開信喊冤

香港示意圖。(圖：shutterstock)

綽號「洗米華」的太陽城集團創辦人周焯華，因不法博彩等在澳門 判監18年，他11月中向國家主席習近平發公開信喊冤，稱14年來幾乎每天都到辦公室上班，「沒有跟客戶有非業務上的往來，不收取客戶任何金錢及禮物，沒有權限動用公司任何資金」。

香港01報導，周焯華稱手機裡有將近十年的通訊紀錄，裡面從來沒有跟人討論過組織過怎樣放碼、收帳，「我也從來不碰錢。」對於集團經營「賭底面」、「電投、網投」等指控，他指有理由懷疑一些澳門貴賓廳在東南亞 借經營貴賓廳名義，投資 或參與相關不法活動，他希望有一個公平和正常的裁決。

據報導，周焯華被判162罪罪成，監禁18年，整宗案13人總共判刑121年徒刑，破了澳門有賭場以來的紀錄，周焯華說：「整個案件沒有受害者，沒有財物損失，沒有人命傷亡，也沒有貪污腐敗，只是賭場案件，為什麼要判那麼嚴厲？」

周焯華說澳門人善良，幾乎沒有仇殺案，是一個非常安全的地方，大家都安居樂業，講信用。公司本來是一家以利益為目標的貴賓廳經營機構，後來引進專業管理，建立品牌價值和社會責任等。

對於黑社會的指控，他指整個審訊過程沒有證據證明他指揮過其他被告從事底面的不法活動，也沒有證人證供、文件證明任何被告曾經收受過非法得益，當中包括他本人。

他稱多年來的手機紀錄及所有的會議紀錄，「我們從來沒有談及任何幕後業務，與員工之間沒有任何私人的接觸或交往，沒有勞資以外的其他關係。」他指被重判的員工和他們的家人都崩潰了，「他們作為打工的沒有受我指使，沒有收過犯罪利益，又沒有犯罪動機，是怎樣能構成黑社會犯罪？」

對於海外貴賓廳業務，他稱是「電投」而非「網投」，所有都是實體賭場的投注。當時內地打擊境外賭博，電訊詐騙，非法金融及不法資金轉移等不法活動，有理由懷疑一些澳門貴賓廳在東南亞借經營貴賓廳名義，投資或參與相關不法活動。