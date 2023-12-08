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港修例紓解「護士荒」 免試引入外援

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港護士人手短缺問題持續惡化，已影響到病人接受治療的服務。為紓緩「護士荒」，港府繼醫生後，建議新設「特別註冊或登記」、「有限度註冊或登記」護士，以及「暫時註冊或登記」護士，醫務衛生局昨向立法會提交的修例草案顯示，前兩類護士能豁免考取執業試，每次限期3年，又建議將符合持續護理教育規定，訂為所有護士續領執業證明書的先決條件。法例今刊憲，13日首讀及二讀。

大公、文匯報報導，醫務衛生局昨向立法會提交《護士註冊修例草案》，建議透過「有限度註冊或登記」和「特別註冊或登記」制度，引入非本地培訓護士在港執業，無須通過任何考試，每次限期為3年。其中「特別註冊或登記」制度，申請人要在香港以外地方取得相關資格，相關課程大致與護士管理局認可的正式註冊或登記訓練課程比擬。這類護士如在香港指定的醫療機構工作不少於5年，工作表現獲聘用機構評為良好及勝任，則符合資格轉為正式註冊或登記。

至於「有限度註冊或登記」，申請人取得資格後要有至少一年全職臨床經驗，護士管理局可按人員之前的臨床經驗施加執業條件，之後可獲衛生署、醫管局或院舍等指明機構工作。該局又建議引入暫時註冊或登記安排，讓來自其他司法管轄區的護士在香港進行學術交流和臨床示範，為期可達14天。

立法會文件顯示，香港護士人手短缺問題日益嚴重，平均每千名人口只有9.1名護士，比率落後於部分已發展國家及地區，例如加拿大、法國和日本。另外，醫管局和衛生署上年度的護士流失率，分別是10.9%和11.4%。加上法例對院舍最低護士人手有新的要求，預計院舍將要額外雇用約480名護士。醫管局因此建議引入非本地培訓護士。

此外，自2016年起，護士管理局舉辦的註冊護士（普通科）執業考試的次數，由每年一次增加至兩次。但據該局資料顯示，在2018至2022年，有關執業試筆試部分及實習試部分每年的申請人數為8名至152名不等，合格率分別為14%至69%。有護士分析合格率低並非因為考生未「夠班」，而是不熟悉香港考試模式，加上各地所用的詞彙不一所致。

香港 港府 加拿大

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