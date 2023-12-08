香港文博館「殺館」？ 李小龍、梅艷芳迷喊保留

香港文化博物館或將拆卸重建，李小龍與梅艷芳粉絲質疑港府正急於消滅本土文化。（新華社）

港府 力推「愛國主義教育」，文化體育及旅遊局6日向立法會提交文件，建議把位於尖沙嘴東部的香港 科學館改建為「國家發展成就館」，介紹國家發展和成就，科學館將重置到位於沙田的文化博物館 ，後者藏品會在其他博物館重新整合。歷史學者批評，此舉完全基於政治考量，企圖「歌頌中國、消滅香港」。 已故知名藝人李小龍與梅艷芳的粉絲更質疑，港府正急於消滅本土文化。

綜合明報等港媒報導，文體旅局長楊潤雄昨稱，港府獨立研究每個博物館，以考慮最佳展現內容方法。他提到，若落實將科學館重置到文化博物館現址，將會「重建」更大的科學館，其說法意味文化博物館或拆卸重建。他強調建議屬初步構思，亦從未表示將來不會重設文博館，會待明年中提交詳細文件再正式諮詢。

據報導，香港歷史學者楊穎宇指出，港府將「國家成就館」選址在沙田較為合適，但港府卻選擇置於尖沙咀，據信是基於政治考量，「歌頌中國、消滅香港，就是這幾年來政治與文化上發生的事」。

報導稱，文博館或面臨「殺館」，藏品將分散到其他博物館。目前文化博物館有6個常設展覽、5個專題展覽，其中2021年11月起設立的李小龍專題展覽，展品約400件，原定展期至2026年。有遊客稱李小龍在海外影響力非常大，不少外國人均透過李小龍認識中國，認為應保留展覽。本身是「龍迷」的藝人歐錦棠認為值得成立專館紀念李小龍。

報導說，昨天記者在文博館現場見李小龍展覽有近50人參觀。移民海外的李先生偕妻在港逗留一周，他得悉文化博物館將解散，立即到場參觀；他說感可惜，認為應保留文博館。

香港「絕代芳華・梅豔芳」展紀念港星梅豔芳逝世20周年，透過唱片、舞台服飾、電影及流行文化產物等，緬懷她在音樂和電影方面的卓越成就。（取材自港旅局）

報導指出，常設展「瞧潮香港60+」展出梅艷芳舞台服飾，將於12月24日至明年9月2日舉行「絕代芳華─梅艷芳」展。有「梅迷」擔心文博館消失後「遺物或又再漂泊無所」，「其實早應料到，這個年頭，『國家』先行，香港的文化、價值、身分當然要讓路」。

據報導，文博館常設展「粵劇文物館」展出昔日名伶表演用品及戲棚等。八和會館表示未獲港府通知相關館藏如何處理，將密切關注，相信港府會妥善處理並盡早知會大眾，令市民、遊客和新生代繼續欣賞這份寶貴且獨一無二的香港文化遺產。