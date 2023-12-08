今年首11個月 訪港旅客超過3000萬人次

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府 昨午舉行跨部門跨界別會議，與餐飲、零售、商場及交通業界等代表，商討統籌鼓勵本地消費。

大公、文匯報報導，負責主持的文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，香港 今年首11個月訪港旅客超過3000萬人次，未來會聯同各界推動和提出創新及多元化的活動和優惠，吸引市民和旅客。

另外，作為「夜繽紛」壓軸重頭戲之一的廟街夜市，有消息指暫定本月15日登場，屆時將設立約百米長的美食街，並持續5個月，楊潤雄昨被問及時就賣關子，稱稍後會公布詳情。

楊潤雄昨於會後表示，港府早前舉辦的多場「夜繽紛」活動，效果非常好，文旅局未來會繼續舉辦大型文化體育盛事，活動細節適時公布。他表示，會上達成共識，推動消費和經濟是全社會的事，港府會牽頭搭台製造環境，其他界別會一起參與，在各自界別推動和提出一些創新和多元的地區活動，及推出優惠吸引本地市民和旅客。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，港府促進本地旅遊業應該打出「組合拳」，除了推出價格優惠及活動，改善服務業質素亦是重點，想辦法在旅客的旅遊體驗上做得更好，令他們在港旅遊更方便。