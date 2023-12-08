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港後疫情時代 袁國勇倡「平時如戰時 戰時如平時」

香港特派員李春／香港8日電
香港感染黴漿菌患者數字有明顯上升。圖為香港街頭。（中通社）
香港感染黴漿菌患者數字有明顯上升。圖為香港街頭。（中通社）

內地近期爆發肺炎支原體（黴漿菌）感染，香港感染數字亦有明顯上升，其中有個案是兒童隨家長北上旅遊感染，專家估計香港本地個案會持續上揚。多名專家公開建議，香港在非疫情時亦應嚴格篩查發熱或生病的入境旅客。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，肺炎支原體主要影響兒童，香港今年8月兒童因感染肺炎支原體入院的個案有57宗，到11月已達170宗，升幅近2倍。知悉有個案是兒童隨家長北上旅遊受感染，估計香港本地個案會持續上揚，漲至每月200至300宗入院個案始見頂。

香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇、港大臨床醫學院內科學系講座教授孔繁毅等4名學者，7日在報章撰文，公開就香港未來應對疫情之策，說無人能知大疫何時再臨，旅客需時刻佩戴口罩，並接受流行病學追蹤；邊境管制亦要減少豁免，防止感染個案流入香港。

這個團隊又建議，外防輸入應由現時開始，非疫情時需嚴格篩查發熱或生病的入境旅客，在各邊境口岸準備好檢測設施，用鼻咽拭子篩檢發燒入境旅客，以多重聚合酶鏈式反應檢測常見呼吸道病原體，並成為常規做法。

團隊的文章說，沒有人會知道大疫症何時再臨，即使處於於非疫情，亦應外防輸入，未來應及早偵察，於新發傳染病萌芽之際、成疫之前，撲滅於源頭之處；又期望港人可以採取「平時如戰時，戰時如平時」心態，一旦發生疫情，香港仍能如常運作如常，毋須長期停工停課，海陸空交通航運如常，市民日常生活如常。

團隊又呼籲提升公共衛生標準以及檢測應急能力，建議醫管局及衛生署應具備快速擴大各種核酸檢測的設備、人手及技術，以便短時間內啟動大流行模式。而私營醫療機構要改善感染控制硬件，在爆疫時免公營醫療系統崩潰；政府要淘汰舊式安老院舍；提高市民健康衛生意識等。

香港 疫情 檢測

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