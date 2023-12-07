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跑輸印度 港交所表現全球最差 今年股價累挫逾2成

香港新聞組／香港7日電
港股走勢偏弱，香港交易所成為全球表現最差交易所，相較之下，印度IPO大爆發，超越中國及香港。（中新社）
港股走勢偏弱，香港交易所成為全球表現最差交易所，相較之下，印度IPO大爆發，超越中國及香港。（中新社）

港股走勢偏弱，今年以來表現跑輸全球主要股市，香港交易所成為全球表現最差交易所。相反，印度交易所總體市值在5日首度升破4兆美元，全球排名升上第5位。根據港交所數據，截至5日止，港股主板總市值約29.9兆港元、折合逾3.8兆美元，已被印度市場超越。事實上，單以首3季新股市場集資額計，印度IPO位處全球第6，香港只排名第8。

大公、文匯報等港媒引述彭博報導，今年以來，海外基金已投入印度股市逾140億美元，再加上散戶投資者迅速增，印度交易所上市的證券市值已較疫情爆發時的低點增長了兩倍。

綜合24家全球證券及商品交易所企業分析，港交所股價今年以來累挫逾兩成。日本交易所集團（JPX）表現是區內最好，累升逾50%。

立信德豪董事總經理陳錦榮表示，雖然印度是很大經濟體，但目前與中國還有一段距離，無論在生產、技術仍存在差異。受環球經濟不明朗影響，加上中美關係反覆，港股在過去12個月表現疲弱。

此外，內地經濟放緩，導致區內資本市場調整，窒礙香港新股集資活動，港股日均成交連跌3個月，10月只有近788億元（港幣，下同，約100.8億美元），是2020年以來最少，都是利淡港交所股價因素。

不過，香港於11月中下調股票交易印花稅。滙豐證券指，港股最近20天移動日均成交已重返1000億元水平。

財政司司長陳茂波早前提及今年港股表現時，承認港股今年表現疲弱，主要受內地及國際市場波動影響。他又指，政府已正視問題，成立「促進股票市場流動性專責小組」冀改善上市及交易機制、吸納更多國際企業來港上市和集資。

港股方面，恒指連跌3日後昨回穩，收漲135點，報16463點，惟成交額回落至逾988億元。滙證指出，長遠而言，預期美匯在未來兩年會轉弱，將利好港股交投，市場偏好可能由價值股重返高增長股，支持市場資金流轉。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，恒指出現超跌後反彈，但彈力不算太強。關鍵支持位處於16138點，大市需重返16800點以上，才算是改善。

此外，滙證較看好港交所及中銀香港，其中港交所由於英國高等法院上周判港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）及LME Clear全面勝訴，駁回去年3月因為鎳市場事件的所有索賠，減低港交所法律風險。滙證將港交所目標價定於352元，較昨日收市的256.8元，約有37%上升空間。

印度 香港 證券

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