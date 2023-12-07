屹立紅磡60年 港式漢堡始祖時新漢堡飽熄燈

紅磡時新漢堡飽租約期滿結業，店主感謝多年支持「期待未來再見」。（取材自臉書）

香港 又有老店熄燈，有「港式漢堡始祖」之稱的紅磡老字號「時新漢堡飽」，6日在社交網站宣布，因租約期滿，已於3日結業，帖文中多謝顧客多年來的惠顧及關照，並指「我們期待未來再見。」時新漢堡飽主打漢堡起士蛋包、波浪紋炸薯條、炸雞腿等，不少街坊食客表示可惜。

香港01報導，時新漢堡飽前身為1963年在紅磡開業的「時新快餐店」，由鍾冠球創辦，被譽為港式漢堡店元祖，但因家族糾紛及舊址重建，在2017年8月拉閘停業。二子鍾奇濤翌年在紅磡黃埔天地重開新鋪，改名為「時新漢堡飽」，並標榜「正宗二哥鍾奇濤」主理，會與舊店大廚合作，繼承父親的心血。

該店今晚在臉書 專頁發文，稱「現因租約期滿，本店之最後營業日為2023年12月3日。我們期待未來再見」，告示將12月3日星期日誤寫成星期一。

不過，長子鍾奇清一家則發出嚴正聲明，澄清暫無計畫重開，直指有人假冒其公司之名在黃埔開店，並在同年在紅磡舊鋪附近的以「SHKB1963」名義，開設另一間分店，將老字號「時新快餐店」一分為二，但因疫情 加上經濟不景，「SHKB1963」已於2021年結業，時新漢堡飽在本月亦成為歷史。