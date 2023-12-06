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2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

香港專才樓稅奏效 1個月收183宗申請

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

樓價雖走勢繼續偏軟，但隨著港府於10月底宣告減辣，尤其是把專才置業稅改動為「先免後徵」，交投量明顯向好，無論新盤或二手均現專才買樓身影，而相關政策推出僅1個月，已即錄約183宗「先免後徵」的申請，由於該類買家本身已具財政實力，加上部分人士早有置業打算，可望為年底前的樓市注入新動力。

香港經濟日報等港媒報導，房屋局局長何永賢早前指出，相關減辣政策推出至今只1個月，市場需要時間消化，包括買家要時間思考善用政策並行動，但較明顯是稅務局就「先免後徵」收到183宗申請，形容是反應較為明顯。

中洲置業營銷策畫總監楊聰永指出，緊貼火炭站的星凱─堤岸近日售出2座9樓C室三房套，成交價1600.4萬元（港幣，下同，約204.7萬美元）。據悉，買家為內地專業人士，剛獲港府批出「高才通」，受惠於「先免後徵」的減印花稅措施，鍾情項目鄰近港鐵火炭站，方便往來中港兩地，因此購入單位作自住之用。

而過去一個多月，樓市確實錄得多宗專才入市個案，當中較多購入一手樓或是半新盤，其中，啟德1號第1A座低層H室，早前獲專才以1195.1萬元購入，料可節省稅款約314萬元。

而專才成交個案頻增，其實亦有跡可尋，據《施政報告》資料，在港府加大搶人才力度下，截至今年9月底已吸引約16萬宗人才申請，當中超過10萬宗獲批，約6萬人已抵港。但由於合資格外來人才，不局限於去年才推出的高才通，其餘6個優才引入計畫亦屬之列，包括「輸入內地人才計畫」、「優秀人才入境計畫」、「科技人才入境計畫」、「非本地畢業生留港／回港就業安排」等。而且不少專才，早在數年前經已到埗，但礙於尚未留港滿7年，並未擁有永久居民身份，購買物業時須繳付達樓價30%的雙辣稅，直接加重買樓負擔，故此減慢入市步伐。

但隨著專才的雙辣稅可「先免後徵」，即代表其買樓需繳付的稅項，經已與本地首置客看齊，只須按物業樓價，繳交最基本的印花稅。市場估計近年已有約30萬專才赴港，假設約有一成人士，決定即時買樓，以過去數年間，平均每年1萬宗新盤成交計算，已達到2至3年的新盤吸納量，潛力不容少覷。

金融界議員陳振英指出，「先免後徵」計畫實施1個多月就有這麼多申請，說明這個安排很受外來人才歡迎，預料申請人數未來將再增加，且將吸引更多人才留港。

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