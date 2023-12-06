港首個組裝合成居屋明年底落成 5天建1層 料供420伙

香港房委會首個於地盤採用「組裝合成建築法」項目──安達臣道石礦場的R2-7號公營房屋地盤，預計明年第三至四季完工入伙。圖為以「組裝合成」建築法建設的設施，大大縮短工程時間。（中新社資料照片）

港府 施政報告建議房委會規定所有在第一個5年期新落成的公營房屋項目採用「裝配式設計」，並在合適項目採用組裝合成建築法（MiC）。預計明年第四季落成的觀塘安達臣道R2-7號地盤項目，將成為房屋委員會首個於工地進行「組裝合成」組件「即到即裝」並落成的資助出售房屋項目。

大公報報導，項目採用經優化的MiC1.5，每層樓只需5天即可建成，較傳統建築法快一天時間，整體有望節省12天建築期。房委會同時利用智慧工地管理平台，監測施工進度及物流追蹤等，提升建屋地盤的施工安全與效率。

房委會早前於東涌第99區公屋項目首次採用MiC技術，而安達臣道石礦場R2-7號地盤公營房屋項目將成為房委會首個用MiC技術落成的項目。房屋署表示，R2-7號地盤項目自去年第三季起興建，合共1201個組件，首個組件已於今年7月到達地盤並完成安裝，建成後樓高17層，提供420個資助出售房屋單位，預計明年第四季完工。

房屋署高級建築師羅匡仲表示，MiC的設計及應用不斷提升，R2-7號地盤已採用經優化的MiC1.5，5天可建成一層樓，每層有26至28個單位，較傳統建築方法快一天。新設計的組件結構牆承載度比第一代（MiC1.0）高33%，有助提升建屋量。房屋局表示，按現有進度，項目還有12層住宅樓層，住宅樓層建築期有望比傳統建築法快12天。

羅匡仲說，安達臣道地盤鄰近沒空地，供大量組件的物流和臨時儲存用途，故採用「即到即裝」策略。MiC1.5技術的組件有更強的支撐結構，便利運輸和安裝，配合「即到即裝」，可提升建築效率。

該地盤應用智慧工地管理平台，顯示工程進度、工地安全監察資訊、「組裝合成」組件實時物流追蹤和安裝進度等數據，同時安裝超過30個人工智能 監測鏡頭，幫助監察施工進度和安全。

房屋局局長何永賢表示，建造業面對人口老化、工地安全等挑戰，MiC建築法有助行業轉型，提升工地安全和改善工地環境，減少產生建築廢料。

房署今年3月表示，MiC技術仍在發展初期，與傳統建築方法比較，MiC建造費貴約一成，但建造時間縮短兩成，希望隨著大規模應用可降低成本。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，今次項目單位量不算多，未來技術擴至興建較高層公屋，建屋時間可更準確。