我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

港首個組裝合成居屋明年底落成 5天建1層 料供420伙

香港新聞組／香港6日電
香港房委會首個於地盤採用「組裝合成建築法」項目──安達臣道石礦場的R2-7號公營房屋地盤，預計明年第三至四季完工入伙。圖為以「組裝合成」建築法建設的設施，大大縮短工程時間。（中新社資料照片）
香港房委會首個於地盤採用「組裝合成建築法」項目──安達臣道石礦場的R2-7號公營房屋地盤，預計明年第三至四季完工入伙。圖為以「組裝合成」建築法建設的設施，大大縮短工程時間。（中新社資料照片）

港府施政報告建議房委會規定所有在第一個5年期新落成的公營房屋項目採用「裝配式設計」，並在合適項目採用組裝合成建築法（MiC）。預計明年第四季落成的觀塘安達臣道R2-7號地盤項目，將成為房屋委員會首個於工地進行「組裝合成」組件「即到即裝」並落成的資助出售房屋項目。

大公報報導，項目採用經優化的MiC1.5，每層樓只需5天即可建成，較傳統建築法快一天時間，整體有望節省12天建築期。房委會同時利用智慧工地管理平台，監測施工進度及物流追蹤等，提升建屋地盤的施工安全與效率。

房委會早前於東涌第99區公屋項目首次採用MiC技術，而安達臣道石礦場R2-7號地盤公營房屋項目將成為房委會首個用MiC技術落成的項目。房屋署表示，R2-7號地盤項目自去年第三季起興建，合共1201個組件，首個組件已於今年7月到達地盤並完成安裝，建成後樓高17層，提供420個資助出售房屋單位，預計明年第四季完工。

房屋署高級建築師羅匡仲表示，MiC的設計及應用不斷提升，R2-7號地盤已採用經優化的MiC1.5，5天可建成一層樓，每層有26至28個單位，較傳統建築方法快一天。新設計的組件結構牆承載度比第一代（MiC1.0）高33%，有助提升建屋量。房屋局表示，按現有進度，項目還有12層住宅樓層，住宅樓層建築期有望比傳統建築法快12天。

羅匡仲說，安達臣道地盤鄰近沒空地，供大量組件的物流和臨時儲存用途，故採用「即到即裝」策略。MiC1.5技術的組件有更強的支撐結構，便利運輸和安裝，配合「即到即裝」，可提升建築效率。

該地盤應用智慧工地管理平台，顯示工程進度、工地安全監察資訊、「組裝合成」組件實時物流追蹤和安裝進度等數據，同時安裝超過30個人工智能監測鏡頭，幫助監察施工進度和安全。

房屋局局長何永賢表示，建造業面對人口老化、工地安全等挑戰，MiC建築法有助行業轉型，提升工地安全和改善工地環境，減少產生建築廢料。

房署今年3月表示，MiC技術仍在發展初期，與傳統建築方法比較，MiC建造費貴約一成，但建造時間縮短兩成，希望隨著大規模應用可降低成本。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，今次項目單位量不算多，未來技術擴至興建較高層公屋，建屋時間可更準確。

人工智能 港府

上一則

雲南止痛「養生茶」騙萬人 非法加化學藥物 長期喝腎衰竭

下一則

成都女被家暴16次 終身掛糞袋 告前夫故意殺人罪

延伸閱讀

伊州長宣布 擱置布萊頓公園帳篷營

伊州長宣布 擱置布萊頓公園帳篷營
詐騙ing／AI合成假裸照 勒索新工具

詐騙ing／AI合成假裸照 勒索新工具
環評未出爐… 芝12區帳篷營復工 2抗議者遭逮捕

環評未出爐… 芝12區帳篷營復工 2抗議者遭逮捕
芝12區帳篷營又復工 包括華人在內2抗議者遭警逮捕

芝12區帳篷營又復工 包括華人在內2抗議者遭警逮捕

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
特斯拉皮卡「Cybertruck」近日舉行首波交車活動，竟已亮相長沙街頭？網友比對視頻，發現是「民間大神」自製。（取材自上游新聞）

搶特斯拉一步 長沙現「自製版」電動皮卡Cybertruck

2023-12-03 09:00
南寧市中小學冬季校服。（取材自南國早報）

7萬元LV男士春裝 撞衫南寧75元校服

2023-12-04 06:30
周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

2023-12-04 12:03
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭