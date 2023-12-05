區選激戰最後衝刺政黨告急 港府資助接送老人投票惹議

香港區議會選舉投票日將至，北角街頭宣傳活動熱鬧進行，呼籲市民踴躍投票。（中通社）

距離10日香港 區議會投票 日只有5天，除港府 全力以赴推動區選，各政黨以及候選人更加全力衝刺爭取支持。經民聯昨舉行誓師大會，呼籲市民踴躍投票支持，工聯會發布誓師大會的影片，民建聯則召開記者會「告急」。此外，港府為提升投票率再出新招，資助機構接送老人投票惹爭議。

香港區議會選舉投票日將至，信和集團旗下商場大屏幕，呼籲市民踴躍投票。（中通社）

大公報報導，經民聯主席盧偉國表示，今次選舉讓經民聯進一步聽到市民意見和拚經濟為民生的心聲。工聯會會長吳秋北呼籲全港打工仔必須團結一致，集結力量，「是時候歸隊支持工聯，集中票源，票投工聯！」

民建聯主席陳克勤指出，今次選舉競爭激烈，尤其44個地方選區的激烈程度較以往高，而新選制下選區擴大，恍如半個立法會選區。民建聯在部分選區的形勢較為緊張，民建聯會務顧問、領導層及立法會議員要加多支援重點選區，盡全力向選民推薦民建聯的候選人。新民黨主席葉劉淑儀則表示，最後衝刺期，希望候選人完成最後一里路，呼籲市民提醒親朋戚友，選出最佳候選人為地區服務。

此外，明報報導，外界預期因沒有泛民主派參選而投票率會低，社會福利署去信全港215間長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心，邀請為旗下會員提供便利投票措施，包括安排交通及人手接送有需要長者往返票站。每間參與的中心可獲港幣2萬元津貼，已有逾8成中心申請，最少涉340萬元公帑。

據報導，社福界立法會議員狄志遠批評，以往選舉有團體及候選人在投票日提供專車接載市民到投票站已遭質疑，政府明知有爭議及過程難監管，仍主動資助相關服務，批評當局為鼓勵投票「不擇手段」。葉劉淑儀表示，若當局未能杜絕有人藉機拉票而引致不公平，就不應推行。