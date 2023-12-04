黴漿菌疫情延燒 港急症醫院內科、兒科病床住用率已逾100%

香港近三個月因黴漿菌肺炎住院的兒童較早前明顯增加。（新華社）

星島日報報導，香港 進入取消「口罩 令」後的第一個冬季，「免疫還債」情況加劇。香港衞生署最新數據顯示，近三個月因黴漿菌 （或稱支原體）肺炎住院的兒童每月約110至170例，較今年8月多1至2倍。由於鼻病毒、腸病毒、腺病毒及副流感同步活躍，香港醫管局透露，目前香港急症醫院的內科及兒科病床住用率已破100%。

報導並稱，有兒科專家指，兒科病房內八成患者屬黴漿菌感染，不少人出現「白肺」。

香港大學兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強4日在香港電台節目中則表示，健康的人感染黴漿菌影響較小，但如果是長者、長期患病者或年紀較小者，感染不同的病毒再加上肺炎黴漿菌，病情會惡化很多。

葉柏強也指出，今年初到7月，香港黴漿菌感染每個月有數宗至十多宗個案，但8月起就明顯增加，8月之後每個月都有百多宗感染個案，部分需要住院治療，甚至有患者是同時感染三種病毒。

葉柏強稱，黴漿菌是常見的感染，很容易透過近距離接觸而感染，在院舍或學校容易出現爆發。九成感染者會引發上呼吸道感染，約5%至10%感染者可能會有較嚴重的下呼吸道併發症，個別較嚴重個案有可能影響腎臟功能。

不過香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇及廣州國家實驗室教授鍾南山4日出席活動時都強調，目前並未發現新病毒，民眾無需太過擔心，但仍建議高危險族群應盡快接種流感及新冠疫苗，暫時沒有必要要求全民重新戴上口罩。