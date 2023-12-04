我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女退學史丹福 新創AI公司 吸引矽谷大老競相投資

回應國籍爭議 蕭美琴：從未放棄中華民國國籍 沒有回復的問題

沙烏地FII選址香港辦峰會 首屆逾千企業領袖出席

香港新聞組／香港4日電
「PRIORITY亞洲峰會」及「亞洲保險論壇」本周在香港舉辦。圖為集裝箱駁船從維多利亞港駛過。（新華社資料照片）
「PRIORITY亞洲峰會」及「亞洲保險論壇」本周在香港舉辦。圖為集裝箱駁船從維多利亞港駛過。（新華社資料照片）

香港金融盛事浪接浪，國際結算銀行（BIS）高級別會議上周剛完結，本周又迎來「PRIORITY亞洲峰會」及「亞洲保險論壇」，兩大盛事皆吸引許多國際重量級嘉賓出席。沙烏地阿拉伯未來投資倡議（FII）研究所行政總裁Richard Attias表示，中國及亞洲的崛起是大勢所趨，而香港在疫後已恢復活力、營商環境友善，加之作為全球商業中心，是通往亞洲的絕佳門戶。

大公報報導，財政司司長陳茂波表示，由FII舉辦的峰會首度選址在港舉行，命名為「PRIORITY亞洲峰會」，標誌著香港聯通中東和亞洲兩個地區的重要地位。主辦方預計，超過1000名商業和金融業領袖將出席峰會。

香港今年全面通關復常後，成功舉辦多場國際級金融會議，重返國際舞台中心，包括9月的「一帶一路高峰論壇」、10月底的「金融科技周」、11月初的「國際金融領袖投資峰會」及上周的「BIS高級別會議」。

對於緊接舉行的「PRIORITY亞洲峰會」，將於7日、8日舉行，以「塑造人類未來大趨勢」為主題，陳茂波發網誌表示，沙烏地政府和主權基金代表將親臨香港，亦將匯聚世界各地的政商、金融領袖和投資者，共同探討亞洲快速的城市化和數字轉型步伐，以及今天亞洲應該如何推動影響未來的全球大趨勢。

上周沙烏地ETF在港上市，讓國際投資者可透過香港市場，投資沙烏地股市，相關ETF資產規模更是全球同類產品中最大。陳茂波表示，沙烏地ETF產品的掛牌，標誌著香港與中東加強資金雙向流動進入新里程，凸顯了香港在「一帶一路」資金融通中的關鍵節點作用。

此外，保險業監管局的年度重點活動「亞洲保險論壇」（AIF）8日舉行，屆時將有來自海外與本地的20多位重量級講者，以及逾千名參加者透過網上及實體形式參與。

保險業監管局行政總監張雲正表示，為了提升AIF的國際化程度，今年特別邀請國際保險監督官協會（IAIS）祕書長及副祕書長分別發表主題演講和參與分組討論，來自歐美和亞洲約10個法定管轄區的監管機構代表及內地的監管機構代表亦將參與，陣容非常鼎盛。

香港 投資 保險

上一則

躲過致命性宣告? 中國恒大清盤聆訊押後 股價聞訊上升

下一則

「預告棄保」 周庭9月赴加留學 月底拒返港報到

延伸閱讀

前「香港眾志」副秘書長周庭宣布棄保 永久離開香港

前「香港眾志」副秘書長周庭宣布棄保 永久離開香港
張艾嘉升格婆婆 獨子婚宴 星光如頒獎禮

張艾嘉升格婆婆 獨子婚宴 星光如頒獎禮
丁薛祥COP28峰會：G77和中國應進一步發出共同聲音

丁薛祥COP28峰會：G77和中國應進一步發出共同聲音
美國會將取消香港經貿特權 港官稱黎智英家人推動

美國會將取消香港經貿特權 港官稱黎智英家人推動

熱門新聞

海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
中國近期爆發多種呼吸道傳染疾病，一名市民抱著一名兒童進入北京兒童醫院。(美聯社)

中7病毒齊發 義烏要民眾囤15天糧 上海機場核酸檢測

2023-12-03 01:30
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
解克鋒夫婦與離散25年的二兒子解清帥終於團圓。（取材自紫牛新聞）

河北富豪尋回被拐兒 「送房送車補關愛」 他搖身成富二代

2023-12-02 07:30

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了 「她」才是票房天皇
華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」

華人區商場又爆打砸搶 現場混亂「大家都在逃跑 」
蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說

蕭美琴仍有美國國籍？事實查核中心查證後這樣說
比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重

比走1萬步有效 日本醫師推「8秒跳」有效降血壓、減重
「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷