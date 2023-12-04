沙烏地FII選址香港辦峰會 首屆逾千企業領袖出席

「PRIORITY亞洲峰會」及「亞洲保險論壇」本周在香港舉辦。圖為集裝箱駁船從維多利亞港駛過。（新華社資料照片）

香港 金融盛事浪接浪，國際結算銀行（BIS）高級別會議上周剛完結，本周又迎來「PRIORITY亞洲峰會」及「亞洲保險 論壇」，兩大盛事皆吸引許多國際重量級嘉賓出席。沙烏地阿拉伯未來投資 倡議（FII）研究所行政總裁Richard Attias表示，中國及亞洲的崛起是大勢所趨，而香港在疫後已恢復活力、營商環境友善，加之作為全球商業中心，是通往亞洲的絕佳門戶。

大公報報導，財政司司長陳茂波表示，由FII舉辦的峰會首度選址在港舉行，命名為「PRIORITY亞洲峰會」，標誌著香港聯通中東和亞洲兩個地區的重要地位。主辦方預計，超過1000名商業和金融業領袖將出席峰會。

香港今年全面通關復常後，成功舉辦多場國際級金融會議，重返國際舞台中心，包括9月的「一帶一路高峰論壇」、10月底的「金融科技周」、11月初的「國際金融領袖投資峰會」及上周的「BIS高級別會議」。

對於緊接舉行的「PRIORITY亞洲峰會」，將於7日、8日舉行，以「塑造人類未來大趨勢」為主題，陳茂波發網誌表示，沙烏地政府和主權基金代表將親臨香港，亦將匯聚世界各地的政商、金融領袖和投資者，共同探討亞洲快速的城市化和數字轉型步伐，以及今天亞洲應該如何推動影響未來的全球大趨勢。

上周沙烏地ETF在港上市，讓國際投資者可透過香港市場，投資沙烏地股市，相關ETF資產規模更是全球同類產品中最大。陳茂波表示，沙烏地ETF產品的掛牌，標誌著香港與中東加強資金雙向流動進入新里程，凸顯了香港在「一帶一路」資金融通中的關鍵節點作用。

此外，保險業監管局的年度重點活動「亞洲保險論壇」（AIF）8日舉行，屆時將有來自海外與本地的20多位重量級講者，以及逾千名參加者透過網上及實體形式參與。

保險業監管局行政總監張雲正表示，為了提升AIF的國際化程度，今年特別邀請國際保險監督官協會（IAIS）祕書長及副祕書長分別發表主題演講和參與分組討論，來自歐美和亞洲約10個法定管轄區的監管機構代表及內地的監管機構代表亦將參與，陣容非常鼎盛。