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全球最高 澳門玩高空彈跳 日客不適猝死

香港新聞組／香港4日電
高338公尺的澳門旅遊塔，是遊客必遊的景點。（本報資料照片）
高338公尺的澳門旅遊塔，是遊客必遊的景點。（本報資料照片）

澳門警方證實，一名持日本護照的56歲男子昨於澳門著名景點旅遊塔玩「高空彈跳」（港澳稱「笨豬跳」）後不適，送院後搶救後不治。

綜合香港01、明報報導，事發於下午近4時半，該名56歲男子在玩「高空彈跳」後回到地面，但之後感到氣促，其後失去呼吸及心跳，身體沒有表面傷痕，消防員將男子送往山頂醫院搶救，惟取終返魂乏術，證實不治。

澳門旅遊塔於2001年12月開幕，塔頂觀光樓層設「高空彈跳」活動，旅客可由233米高空躍下，獲金氏世界紀錄列為「全球最高商業高空彈跳」。據澳門旅遊局介紹，挑戰者躍下後時速可達200公里，自由下墜僅需時四、五秒。

旅遊塔官網顯示，旅客遊玩前須向職員披露醫療紀錄，包括高血壓、心臟問題、糖尿病、懷孕、癲癇、脫臼、義肢、神經系統疾病等。但官方網站列明，這些健康狀況，不一定會令客戶無法參與冒險活動。

有「高空彈跳之父」之稱的AJ Ｈackett及藝人陳冠希於2006年12月17日在澳門旅遊塔共同挑戰兩項世界紀錄。ＡＪＨackett將從233米的澳門旅遊塔高空跳台躍下，直至離地14米才反彈，試圖打破六年前所創的「從建築物躍下之最高高空彈跳」世界紀錄；陳冠希則以同一高度躍下，在離地30米反彈，要創出「世界上最高的商業高空彈跳設施」金氏世界紀錄。

結果當日因風大，推延兩個多小時才開始，陳冠希與主持對談一輪後，正式開始，一躍而下，完成挑戰。當年有報導指，大會為他投保300萬美元。

澳門 觀光 高血壓

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