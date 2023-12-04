「預告棄保」 周庭9月赴加留學 月底拒返港報到

周庭在Instagram發文稱，今年9月中赴加拿大多倫多升學，原定本月底須就國安法返港向警方報到，但經過深思熟慮，決定不回港報到，亦即棄保。（歐新社資料照片）

前「香港 眾志」副秘書長周庭因2019年參與包圍警察總部，2020年底被判入獄10個月，她於2021年刑滿出獄後，仍須就一宗勾結外國或境外勢力案，遵守擔保條件交出旅遊證件，定期報到及不能出境；惟今年9月獲警方國安處發還旅遊證件批准離港往加拿大 讀書，但須遵從本月底返港報到的條件。昨晚，周庭在社交網站公開高調預告不會返港向警方報到，變相宣布棄保潛逃。

文匯報報導，昨天27歲生日的周庭，於2020年涉嫌違反香港國安法的勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪被捕，其後獲准保釋候查，以及須遵守一系列的保釋條件。她在帖文中稱，前年就包圍警察總部案服刑完畢後，仍須遵守該一系列的保釋條件，包括每3個月到警署報到及簽署一份「扣留旅遊證件通知書」。

她聲稱直至今年才決定計畫報讀碩士課程，並嘗試申請到海外留學，最終獲加拿大一所大學取錄，遂向警方提出申請。她聲稱至今年8月，曾獲國安處安排，在5名香港國安人員「陪同」下往深圳參觀一天，行程包括參觀改革開放展覽，了解中國及共產黨發展等，其後返港至9月中即獲發還旅遊證件，順利離港到加拿大多倫多升學 ，惟須在大學假期時回港報到。

惟周離港後即反口，昨晚發帖文稱「不知不覺間，我已經來了差不多三個月，第一學期也快將要完結了」，隨後即表示，原定須於12月底回港向警方報到，但「經過深思熟慮」後，「我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了。」她聲稱不再返港並非她最初打算，並聲稱早已買好12月回港的機票，「所以如果有人要說我處心積慮欺騙國安，那絕對是錯誤的陳述」云云。

她透露患了驚恐症、抑鬱症等，今年「是我的情緒、身體最差的一年」。

社民連3日聲稱成員與20多名友好前往赤柱郊遊時，被警方以涉嫌違反《國安法》截查，擾攘兩小時。（取材自臉書）

另據明報報導，社會民主連線昨晚於facebook發文，聲稱昨午其成員與20多名友好前往赤柱郊遊時，被20名軍裝及便裝警員截停，聲稱他們涉嫌違反《國安法》，其間被搜身及搜查隨身物品，擾攘兩小時後才獲放行。警方則表示，巡邏期間發現有一群人欲進入正緊急維修的斜坡範圍，遂上前截查並忠告注意遠足安全，無人被捕。

社民連表示，參加郊遊者「不分男女老弱」，遭警方以「接近一比一」的警力盯防。