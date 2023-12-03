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香港彩虹邨將清拆重建 團體倡留高低樓特色

香港新聞組／香港3日電
「香港探古」認為彩虹邨天台球場已是香港地標之一，希望重建時將停車場引入附屬設施，並保留天台的活動空間。（中通社資料照片）
「香港探古」認為彩虹邨天台球場已是香港地標之一，希望重建時將停車場引入附屬設施，並保留天台的活動空間。（中通社資料照片）

逾60年歷史、逾7400伙的彩虹邨上月初傳出將分期清拆重建後，吸引不少人前往打卡留念。

明報報導，團體「戰後建築研究檔案」（FAAR）建議，保留或重置邨口紀念碑、彩虹立面及商店街等標誌性的建築物。「香港探古」創辦人、建築師黃洪銓表示，彩虹邨特別的地方不只是七彩漸變外牆，還包括公共空間的設計，建議日後保留停車場及其上方的天台球場，即使改建也應保持樓宇疏落及高低有致的布局。

據報導，彩虹邨由私人建築及工程事務所Palmer and Turner（現稱 P&T Group，巴馬丹拿集團）設計，1962年至64年落成，並獲1965年香港建築師學會首個頒發的銀牌獎。集團回覆稱，除彩虹邨外，亦設計其他公共屋邨，包括坪石邨、興民邨等。翻查資料，集團設計的穗禾苑1981年亦獲銀牌獎；另祖堯邨和祈德尊新邨分別於1981及1991年獲優異獎。

「香港探古」認為彩虹邨天台球場已是香港地標之一，希望重建時將停車場引入附屬設施，...
「香港探古」認為彩虹邨天台球場已是香港地標之一，希望重建時將停車場引入附屬設施，並保留天台的活動空間。（中通社資料照片）

報導引述FAAR成員陳卓喬表示，翻查文件，當年彩虹邨得獎原因包括屋邨設計符合成本效益，能高效運用土地，滿足當時屋宇建設委員會需興建高密度屋邨，應付龐大住屋需求，是質與量並重的實驗屋邨項目之一。他又引述文件指出，彩虹邨人均建築成本比更早建成的北角邨少逾半，原因之一是彩虹邨走廊兩旁皆連續設置單位，令可建的伙數更多。

報導稱，現時約1.75萬人居住的彩虹邨，未予人密集感覺，關鍵是空間感。黃洪銓表示，一個屋邨的空間感呈現於樓宇之間的密度和高度，以及人們在內的活動空間，彩虹邨由8幢20層高的長形高座，以及3幢7層相連低座樓宇組成，高低錯落的樓宇格局有助屋邨內的通風、採光及減少擠迫感。

報導指出，黃洪銓又說，雖然彩虹邨採用高樓宇密度的雙邊走廊型式，單位沒對流窗及外伸的露台，但高座7樓或以上的樓層皆設遊樂空間（Play Area），即不設單位、預留空間助樓層走廊通風採光，亦讓孩童毋須落地面，也可在樓層走廊間玩耍。

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