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迎香港夜繽紛 廟街百米美食街料月中開鑼

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

作為今年香港夜繽紛壓軸重頭戲之一的廟街夜市，千呼萬喚下終於初定開鑼時間。油麻地廟街販商商會主席陳錦榮透露，由於需要擴大布置範圍，所需的籌備時間增加，舉行時間由原定11月延至最快本月中設立廟街美食街，為期4個至5個月。

文匯報報導，他形容，今次破釜沉舟為廟街轉型，銳意仿效台灣的士林夜市以美食吸客，約百米美食街的熱食檔口由最初計畫的20檔增至22檔，惜基於安全考慮而禁止明火煮食，富香港特色的明爐小炒暫難重出江湖。同時，為免對附近居民造成滋擾，每晚10時後有巡邏隊巡視，呼籲檔戶、歌檔及食客控制聲浪。

聖誕新年將至，廟街密鑼緊鼓為打造成「港版士林夜市」作最後準備。陳錦榮表示，為了提升廟街的夜市氛圍，正與香港旅遊發展局研究，除了在廟街設立美食街外，還會於街道添加布置，由佐敦道延長至榕樹頭公園，更會因應節日增加聖誕節以及新年的打卡位。

雖然消防處容許符合基本消防要求的攤檔使用明火煮食，以出售鑊氣十足的熱食，但陳錦榮透露，基於安全考慮，廟街夜市攤檔將禁止使用明火煮食，檔戶只能使用電磁爐翻熱食物。他解釋：「廟街始終攤位密集，排檔通道狹窄，樓上又有民居，明火煮食不太安全。」

陳錦榮形容今次是廟街「翻身之作」，希望能重振昔日的輝煌。他指出，廟街過往以售賣平價貨及提供平民娛樂聞名，曾被喻為香港的「平民夜總會」，「以前廟街十分風光，是香港標誌性夜市步行街，馳名海內外。」不過，三年新冠疫情重創廟街，令熱鬧不再，廟街約300個商舖、攤檔之中，目前僅三分之一仍有營業，但他們已失去七成的生意額。

香港 聖誕節 疫情

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