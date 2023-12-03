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內地專才搶購 香港天水圍新盤單日熱銷338伙接近沽清

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府積極搶人才，為外來專才在港置業印花稅推出「先免後徵」安排，同時減辣措施提振，令昨日首輪推售350伙的新地天水圍天榮站新盤YOHO WEST受惠，在本地客及內地專才搶購下，即日賣約338伙，接近沽清，超過10組大手客掃入2伙。發展商落實今日公布加推安排。

大公報報導，YOHO WEST熱銷造就下，本月首兩日一手市場共錄逾360宗成交，等同上月的近70%。代理估計，本月將由YOHO WEST獨擔大旗，料全月一手成交達1300宗，挑戰今年3月逾2000宗後的9個月最旺。

YOHO WEST早前累收逾1.8萬張認購登記，成為今年新界盤收票王。發展商昨日分A及B兩組揀樓，發展商為免人多擠迫引起混亂，每組再拆分多節揀樓時段，以疏導人潮。大批準買家及代理提早一小時到場，售樓處門外氣氛熱鬧，不少準買家操流利普通話，料是內地來港入市的專才。

發展商撥出120伙予A組認購，條件是買家須購買1伙開放式或1伙三房戶，又或任何單位2至4伙。據市場消息指，該組最終近70伙獲認購，超過10組客買入2伙。餘貨撥入B組發售。

B組拆細為8節揀樓時段，每節均人頭湧湧。該組買家可購入最多2伙，氣氛持續熱鬧。市場消息指，B組錄得若干大手客買入2伙。至昨晚11時，首輪推出的350伙接近沽清，共售約338伙。

內地專才袁先生透過「高才通」計畫來港，昨日以600多萬港元（約逾76.8萬美元）買入YOHO WEST一個三房單位自住。

美聯物業住宅部行政總裁布少明預期，二手方面，交投亦明顯升溫，預期減辣效應會持續浮現，相信12月二手會錄約2400至2500宗成交，按月升約一成。

其他新盤方面，裕泰興旗下馬頭角單幢盤城軒昨日發售首批30伙，惟反應與YOHO WEST可謂天與地。市場消息指，該盤昨早有兩枱客出席，惟最終只有一枱客揀樓，全日售出1伙。

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