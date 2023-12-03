香港青少年黴漿菌染月逾百宗 澳門進院舍須戴口罩

醫院管理局主席范鴻齡、醫管局行政總裁高拔陞和前線醫護人員響應接種流感疫苗。（中通社資料照片）

香港 踏入冬季，上呼吸道感染個案上升。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強昨日表示，香港青少年肺炎黴漿菌 （香港稱「支原體」）感染個案趨增，由以往每月數宗至十幾宗增至近月每月逾百宗。醫管局表示，內科病床及急症醫院兒科病床使用率分別約99%及93%。

明報報導，澳門昨日宣布，即日起進入院舍均須佩戴口罩，有呼吸道症狀不得進入院舍。香港安老服務協會執委李輝表示，目前沒發現有院友感染肺炎黴漿菌感染，她說：「香港院舍疫情後一直堅持探訪者戴口罩，從沒取消過。」

另據文匯報報導，醫務衛生局局長盧寵茂表示，現時香港流感 陽性比率稍高於3%，遠遠未達9.21%基準線，但強調隨著氣溫下降及節日來臨，市民更常參加室內聚會及外遊，料冬季將出現上呼吸道感染高峰，籲市民盡快接種疫苗及做好個人防護，港府會確保公私營醫療機構有足夠疫苗提供。

葉柏強稱，關注香港肺炎黴漿菌個案上升，8月以來每月有逾百宗個案，香港冬季或迎來流感病毒、肺炎黴漿菌和新冠病毒「三重夾擊」，又指兒童經歷3年新冠疫情後抵抗力及體質變差。

他說香港公私營醫療系統情況令人擔心，透露有私家醫院已「爆病房」，預計隨著天氣進一步轉冷，新冠病毒感染亦會爆發，料1月會出現流感高峰期。

醫管局表示，公立醫院求診病人較過往數周輕微上升，1日有逾5500人次到急症室求診，目前內科病床及急症醫院兒科病床使用率分別約99%及93%，正密切監察情況，需要時會調動額外資源，呼籲非緊急病人向私家醫生或普通科門診求診。為此，局方已準備好應變計畫，有需要時會立即加強支援急症室以應付增加的服務需求。

另外，