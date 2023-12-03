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內地高等教育展 129校赴港設攤 港生稱更多選擇機會

香港新聞組／香港3日電
內地高等教育展2日在香港會議展覽中心舉行，有129所院校設展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求及名額等。（中新社）
內地高等教育展2日在香港會議展覽中心舉行，有129所院校設展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求及名額等。（中新社）

由中國教育部香港教育局聯合舉辦的2024/25學年內地高等教育展於昨日開幕，一連兩日在香港舉行，共129間高校線下參展；多間參展院校公布招生詳情，活動吸引不少學生及家長到場了解，有學生表示，希望了解了不同高校的招生要求後，未來自己會有更多的選擇機會。有中六生表示，校內成績未如理想，希望入讀清華日後北上發展。

綜合大公報、明報報導，教育部早前公布2024/25學年香港中學文憑試收生計畫安排，參與計畫的內地高等院校增加至138所，本次教育展共有129所院校線下參展。教育局局長蔡若蓮致辭表示，文憑試收生計畫多年來取得良好成果。截至2023/24學年，共有超過4.2萬名香港學生通過計畫報考內地高校，其中近2萬人獲錄取。

內地高等教育展2日在香港會議展覽中心舉行，有129所院校設展覽攤位，介紹其院校及...
內地高等教育展2日在香港會議展覽中心舉行，有129所院校設展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求及名額等。（中新社）

她鼓勵同學把握機會，藉文憑考試收生計畫報讀心儀的內地院校及課程，拓寬自己視野，深入了解國家發展大局，把握粵港澳大灣區建設下的無限機遇，更好規畫未來。

各間高校展位介紹收生安排及相關升學資訊。其中北京大學計畫本年度通過「文憑試收生計畫」招收5名學生，文憑試成績須達「444A44」或以上。工作人員表示，北京大學的主要授課語言為普通話，學校有多個計畫，支援學生的學習、生活及未來就業等方面。

南開大學計畫通過「文憑試收生計畫」招收20人，文憑試須達「333A」，其中部分院系有額外入學要求，譬如醫學院、化學學院、藥學院等要求考生的化學成績達到第2級。四川大學計畫招收45名學生，其中歷史文化學院的「歷史學類」為首次在港招生。

藝術院校方面，北京電影學院的工作人員表示招生簡章尚未公布，文憑試成績的一般入學要求為「221A」。南京大學展台前人頭攢動，負責招生宣傳的季老師透露，文科類是港生較為青睞的專業。

中六生呂同學稱，校內預測的文憑試成績未如理想，但認為港人的英文有優勢，有意循文憑試收生計畫報讀清華化學系，未來留在內地工作。同樣讀中六的王同學有意報讀美術系，她稱內地發展機會大，會優先考慮香港鄰近的城市。

內地高等教育展2日在香港會議展覽中心舉行，有129所院校設展覽攤位，介紹其院校及...
內地高等教育展2日在香港會議展覽中心舉行，有129所院校設展覽攤位，介紹其院校及學科資訊、收生要求及名額等。（中新社）

除香港文憑試收生計畫外，部分內地高校亦接受「校長推薦計畫」，有家長稱會「多管齊下」，盡可能爭取機會。

香港 教育局 教育部

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