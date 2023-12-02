港產太空人夢想 年底可望取得結果

中國載人航天工程代表團1日登上觀光巴士，在尖沙咀、佐敦、油麻地一帶巡遊，沿途受到市民的關注。(中新社)

中國載人航天工程代表團完成訪港行程，昨天上午乘船遊覽維港景色，以及乘坐開篷巴士巡遊，下午到禮賓府出席歡送儀式。特首李家超表示，他和市民都熱切期望，港產太空人 夢想可以實現。

綜合港媒報導，代表團團長林西強指出，北京中央於去年10月開展第四批預備航天員選拔工作，並首次在香港 選拔載荷專家，將爭取在年底取得結果，回應香港同胞的關切。

香港創新科技及工業局局長孫東表示，很高興香港有多位載荷專家候選人已經成功進入最後定選階段，這是國家首次在香港選拔載荷專家，充分體現國家對香港的厚愛、關心、支持，也體現了國家對於香港科技界的認可肯定。

林西強表示，由特首到市民都對載人航天工程後續任務的發展，特別是對第四批航天員選拔會否有來自香港載荷專家充滿期望，令代表團印象非常深刻。他們將按計畫推進第四批航天員選拔，爭取在年底取得結果，以回應香港同胞的關切。

此外，中國載人航天工程代表團在昨日訪港行程最後一天上午，由灣仔碼頭出發，乘坐渡輪前往尖沙咀天星碼頭。小輪沿港島北岸航行，欣賞維港美景，眾人海上遊歷時約20分鐘。另一邊的尖沙咀天星碼頭，兩輛開篷巴士一早候命，代表團下船後即乘坐開篷巴士巡遊附近街道，途經梳士巴利道、彌敦道油麻地路段、上海街、佐敦道等，之後折返尖沙咀。

有市民認為，代表團來港顯示了國家對香港的重視。代表團晚上經港珠澳大橋抵達澳門 展開訪問行程。