內地智駕龍頭地平線落戶香港 5年投資30億 招聘逾百人

地平線產品除包括自主研發的智能晶片，亦包括智能駕駛系統。(路透資料照片)

又有外來科技巨企落戶香江，來自內地、研發智能駕駛解決方案的龍頭科企地平線昨宣布，明年將於香港 成立創新研發中心，5年內投資 額約30億港元(約3.9億美元)，並招聘逾百人科研團隊，推動香港微電子及智能汽車產業發展。

綜合明報、大公報報導，現時內地電動車 生產商比亞迪、哪吒汽車等均是地平線的客戶，地平線創始人兼首席執行官余凱表示，期望透過落戶香港，助香港留住人才；創新科技及工業局長孫東則表示，透過引入智能汽車龍頭企業，有助促進香港相關產業的生態發展。

香港科技園公司與地平線昨日簽署合作備忘錄，宣布2024年在香港科學園內設立創新研發中心，並於2028年底前投資約30億港元及招聘上百人科研團隊，以研發智能駕駛解決方案，推動香港微電子及智能駕駛生態圈發展。

孫東表示，智能汽車有「一心一大腦」，以「心」比喻電池，「腦」則是微電子及智能駕駛平台，「現在『腦』的龍頭來了，『心』的龍頭也快落戶香港了」，形容這些企業將為香港的新能源及智能汽車產業生態，注入強大動力。他昨未透露擬引入的汽車電池企業名稱，惟余凱致辭時形容，內地寧德時代新能源科技（CATL）及地平線，分別是智能汽車時代的心臟及大腦。

報導說，地平線作為行業具領導地位的高效能智能駕駛計算方案供應商，研發高效能的硬件計算方案及開放易用的軟件發展工具，為智能汽車產業提供變革核心技術基礎設施，它自主研發的智能計算架構BPU，並推出征程系列車載智能計算方案，至今已售出超過400萬套；更與30多家國內外主要汽車企業合作及超過100家汽車產業企業成為合作夥伴。

科技園公司主席查毅超指，地平線決定落戶香港，是本地微電子業發展的重要里程碑，對香港長遠經濟多元化發展發揮積極作用。