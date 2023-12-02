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外資撤、股市跌 香港成國際金融中心遺址？內地熱議

香港新聞組╱香港2日電
內地網路流傳香港成為「國際金融中心遺址」的說法。圖為香港國際金融中心大廈及維多利亞港。(中新社資料照片)
內地網路流傳香港成為「國際金融中心遺址」的說法。圖為香港國際金融中心大廈及維多利亞港。(中新社資料照片)

外資陸續撤離，港股成交縮水，加上恆指下挫，近日內地網路流傳香港成為「國際金融中心遺址」的說法，香港財經事務及庫務局局長許正宇昨天強烈反駁，指有關說法站不住腳。不過，有商界表示，現實的發展的確存在這樣趨向的可能性。

近期在美中關係緊張之下，歐美資金顯然撤離香港，內地社群平台流傳香港將變成「國際金融中心遺址」、「亞洲金融遺址」等說法。其中一篇今年9月在微博發表的貼文表示，「香港金融中心已經變成遺址了」，因為香港金融的地位已經被新加坡取代，香港創業板指數大跌等。該貼文有逾1萬個讚，逾2000個留言。

許正宇昨天在網誌專欄發文反駁，環球經濟前境不明朗，地緣政治情況不穩，以及「更長時間維持高息」的利率環境等宏觀因素，無可避免地制約了香港金融市場。

然而，香港金融市場根基穩固，韌性十足，面對環球風高浪急，不少業務仍繼續呈現增長，從現實數據客觀地看，香港金融市場具備「國際性」、「綜合性」及「增長性」的特點，變成「國際金融中心遺址」的說法完全站不住腳。

不過，香港中原地產及免費報章「am730」創辦人施永清昨天在「am730」撰文，表示「香港快將淪為國際金融中心遺址」並非只是一句出於惡意的詛咒，「而是現實的發展的確存在這樣趨向的可能性。」

他表示，疫情後金融業復常速度很慢，股市交易沒法維持在每日1000億港元以上的水平，恆生指數長期在低位徘徊，表現跑輸全球主要市場。

他指出，很多國際性投資銀行都對香港業務意興闌珊，出現這種現象的原因，是中美交惡之後，美國確定中國是美國最大的威脅，務必全方位加以制約。

他表示，必須爭取歐美資金重返香港，香港的金融事業才有興旺起來的可能，但難度極高。

香港財經事務及庫務局長許正宇1日反駁香港成為「國際金融中心遺址」說法。(中通社)
香港財經事務及庫務局長許正宇1日反駁香港成為「國際金融中心遺址」說法。(中通社)

香港 新加坡 疫情

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