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港公屋平均輪候時間升至5.6年 業界料明年樓價波幅5-8%

香港新聞組／香港1日電
房委會公布截至9月底一般申請者平均輪候5.6年，較6月底升0.3年。(中通社)
房委會公布截至9月底一般申請者平均輪候5.6年，較6月底升0.3年。(中通社)

香港房屋委員會30日公布最新公屋輪候數字，截至今年9月底，獲安置入住公屋的一般申請者的平均輪候時間為5.6年，長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。　　

綜合中通社、明報等港媒報導，房委會表示，本季平均輪候時間較上一季升0.3年，至5.6年，是由於在過去數季新公屋單位供應減少。今年是未來數年內公屋產量最低的一年，過去一年獲安置的申請者大部分入住位於市區或擴展市區的翻新單位，他們輪候時間較新界區公屋申請者多一年，導致公屋平均輪候時間上升。　　

2023年第三季獲編配入住公屋的一般申請約3500宗，當中獲編配的長者一人申請約940宗。至9月底，房委會約有13.2萬宗一般公屋申請，以及9.66萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。

原本同預計2023/24年度落成、大埔富蝶邨二期其中約5000伙及葵涌麗瑤邨其中700伙由「精進建築有限公司」承建，早前該公司因停工數月而令兩項目延遲完工，影響編配住戶上樓時間。

至於平均輪候時間未來走勢，房委會預計至明年上半年「都會有小的上升」，但隨著2024/25年度在屯門、東涌及新界北，以及2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區有不少新公屋供應，加上3萬伙簡約公屋於2025年陸續落成，綜合輪候時間2025年將回落，即輪候時間封頂於6年的目標不受影響。綜合輪候時間將於2026/27年降至4.5年。

樓市目前持續受壓，主要是受到加息的影響，中洲置業營銷策畫總監楊聰永表示，展望明年農曆新年過後整體經濟會恢復，隨著利率見頂後回落，樓市也會穩步向好，料樓價波幅約5%至8%。現時樓市受利率及經濟因素影響，預期全年樓價平穩發展。

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