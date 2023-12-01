我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

英國王室又要大戰？傳凱特歧視梅根的小孩膚色

港首輛雙層氫能巴士最快下月載客 初期行走九龍線

香港新聞組／香港1日電
城巴首輛雙層三軸氫能巴士，最快下月載客，初期預計行走九龍路線。(新華社)
城巴首輛雙層三軸氫能巴士，最快下月載客，初期預計行走九龍路線。(新華社)

香港首輛雙層氫能巴士30日啟動，最快明年1月載客，初期預計行走九龍路線，首個加氫站亦投入運作。作為首位氫能巴士乘客，香港特首李家超表示，感覺車廂內環境更加安靜，相信它能為乘客帶來更佳的出行體驗。　　

雙層氫能巴士最快明年1月載客，加氫站亦正式啟用。(新華社)
雙層氫能巴士最快明年1月載客，加氫站亦正式啟用。(新華社)

中通社、明報報導，首輛氫能巴士以黑、綠色為主色調，車身上寫有黃綠色的「從此氫起未來」字樣，配色、設計頗具科技感與環保要素。李家超30日搭乘巴士於城巴西九龍車廠內繞行體驗。　　

不同於柴油巴士，由於氫能在能量轉換過程中只會產生水，因此氫能巴士被視為零排放交通工具的最佳選項之一。李家超亦指，氫能巴士環保舒適，可有效改善路邊空氣質素。　　

李家超對城巴引入新能源技術推進試驗項目、推動香港綠色運輸的發展表示支持。他續指，香港企業亦成功與阿聯酋的多個地方政府展開合作，包括為當地提供首批氫能巴士和加氫站。

城巴推出的首輛氫長約12米，能巴士可載119人，設79個座位及40個站位，相較一般可載約130人的柴油巴士，整體載客量少約一成。，預計最快2024年1月起提供載客服務，於香港九龍地區行駛。

目前氫巴樣辦車造價800萬港元（約25.4萬美元），被問可否承諾日後不將發展氫能成本轉嫁市民，城巴未正面回應，亦沒透露具體成本，形容發展新能源需資本，相信港府未來有資助，發展氫能成本會隨技術改進和普及而下降。

氫巴部分車尾空間用作放置氫能設備，上層車尾放置5個儲氫瓶，下層車尾則放置氫燃料電池。據記者昨觀察，下層車尾部分車廂高度因而收窄至約1.5米，乘客出入時或需彎腰。

氫氣為易燃氣體，一旦燃點可致爆炸。城巴營運及工程總監馮家輝稱，氫巴使用的四型儲氫瓶為行內最高規格，經測試及認證能抵禦撞擊和火燒，「甚至坦克輾壓過都沒問題」，旁邊亦設自動滅火筒。

城巴昨承認氫巴所用氫氣為「灰氫」而非「綠氫」。有學者認為「如果用灰氫，就不是環保巴士」，甚至或較電動巴更不環保，所謂「零排放」只限路面而並非整個過程，若只屬試驗可接受，但長遠營運須用「綠氫」或至少用「藍氫」。

香港 巴西

上一則

投資傳奇人物孟格中國情緣深 愛讀孔子 投資中企超20年

下一則

雲南哀牢山人鳥情緣：曾經上山點火打鳥 現在熄燈3個月護鳥

延伸閱讀

中航天團訪港 盼港澳專家進駐 李家超：國家重視港科技

中航天團訪港 盼港澳專家進駐 李家超：國家重視港科技
歡迎中國航天團紅館大匯演 5000門票2小時搶光

歡迎中國航天團紅館大匯演 5000門票2小時搶光
香港11.5萬人失業 李家超坦承經濟仍未脫困

香港11.5萬人失業 李家超坦承經濟仍未脫困

李家超訪察遇中三女生 自爆讀地理靠死記

李家超訪察遇中三女生 自爆讀地理靠死記

熱門新聞

中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
海底撈科目三。

海底撈跳「科目三」惹反感？杭州媽：讓人不適

2023-11-29 07:30
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
四名中國留學生在加拿大多倫多車禍身亡，示意圖。（路透）　　

加拿大多倫多中國留學生嚴重車禍 4未成年身亡

2023-11-26 22:13
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷