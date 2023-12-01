港首輛雙層氫能巴士最快下月載客 初期行走九龍線

城巴首輛雙層三軸氫能巴士，最快下月載客，初期預計行走九龍路線。(新華社)

香港 首輛雙層氫能巴士30日啟動，最快明年1月載客，初期預計行走九龍路線，首個加氫站亦投入運作。作為首位氫能巴士乘客，香港特首李家超表示，感覺車廂內環境更加安靜，相信它能為乘客帶來更佳的出行體驗。

雙層氫能巴士最快明年1月載客，加氫站亦正式啟用。(新華社)

中通社、明報報導，首輛氫能巴士以黑、綠色為主色調，車身上寫有黃綠色的「從此氫起未來」字樣，配色、設計頗具科技感與環保要素。李家超30日搭乘巴士於城巴西 九龍車廠內繞行體驗。

不同於柴油巴士，由於氫能在能量轉換過程中只會產生水，因此氫能巴士被視為零排放交通工具的最佳選項之一。李家超亦指，氫能巴士環保舒適，可有效改善路邊空氣質素。

李家超對城巴引入新能源技術推進試驗項目、推動香港綠色運輸的發展表示支持。他續指，香港企業亦成功與阿聯酋的多個地方政府展開合作，包括為當地提供首批氫能巴士和加氫站。

城巴推出的首輛氫長約12米，能巴士可載119人，設79個座位及40個站位，相較一般可載約130人的柴油巴士，整體載客量少約一成。，預計最快2024年1月起提供載客服務，於香港九龍地區行駛。

目前氫巴樣辦車造價800萬港元（約25.4萬美元），被問可否承諾日後不將發展氫能成本轉嫁市民，城巴未正面回應，亦沒透露具體成本，形容發展新能源需資本，相信港府未來有資助，發展氫能成本會隨技術改進和普及而下降。

氫巴部分車尾空間用作放置氫能設備，上層車尾放置5個儲氫瓶，下層車尾則放置氫燃料電池。據記者昨觀察，下層車尾部分車廂高度因而收窄至約1.5米，乘客出入時或需彎腰。

氫氣為易燃氣體，一旦燃點可致爆炸。城巴營運及工程總監馮家輝稱，氫巴使用的四型儲氫瓶為行內最高規格，經測試及認證能抵禦撞擊和火燒，「甚至坦克輾壓過都沒問題」，旁邊亦設自動滅火筒。

城巴昨承認氫巴所用氫氣為「灰氫」而非「綠氫」。有學者認為「如果用灰氫，就不是環保巴士」，甚至或較電動巴更不環保，所謂「零排放」只限路面而並非整個過程，若只屬試驗可接受，但長遠營運須用「綠氫」或至少用「藍氫」。