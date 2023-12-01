港高鐵明年直達梅州僅1.75小時 至少省時一半

梅龍高鐵全線架梁工程施工完成。（取材廣東國資微信）

香港 將實現高鐵通往「世界客都」梅州，設計時速350公里的「梅州─龍川高鐵」全線52座隧道現時已全部貫通，全線架梁工程施工也近日完成，目前開始進入全線鋪軌階段，預計明年6月開通運營，梅州至廣州、深圳等大灣區 城市的行車時間，將由現時的3至6小時縮短到1.5小時，香港也將首度實現高鐵直達梅州，預計僅需1.75小時左右，較目前要經深圳北站換乘至少省時一半以上。

綜合香港01、大公等港媒報導，梅州─龍川高鐵高鐵通車後，屆時將連通京港高鐵贛深段（贛深高鐵），將打通粵港澳大灣區與粵東北地區「新動脈」。

目前從梅州到深圳、廣州、東莞等灣區城市，需要「繞道」梅汕高鐵、廈深高鐵等線路，加上部分車站停靠時間，導致梅州前往灣區城市耗時偏長；譬如目前梅州西站到深圳北站、廣州南站耗時分別約3小時、3.5小時左右。而梅龍高鐵通車後，從梅州到灣區城市無需再繞道潮汕地區，可以直接通過龍川西站接入京港高鐵贛深段前往深圳、廣州乃至香港；屆時香港將首度實現高鐵往返梅州。

「今年10月起，江門、湛江、陽江和茂名4市首開直達香港西九龍的列車，至此廣東有14個城市實現高鐵直達香港，但梅州尚未開通。因此，港人要到深圳北站換乘高鐵到梅州。而目前從深圳北站到梅州，是經廈深高鐵─梅汕高鐵，兩者的設計時速均為250公里；加上從西九龍站到深圳北站以及換乘輪候時間，香港至梅州耗時3.5小時以上。」

經常往返兩地的客家籍港人黃先生表示，梅龍高鐵通車後，香港直達梅州預計僅需1.75小時，省時超過一半。這對於祖籍梅州等客家地區的幾十萬港人未來返鄉將更加便捷。